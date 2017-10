Blizu 11.000 građana FBiH godišnje umire od bolesti koje se dovode u vezu s pušenjem koje je najrasprostranjenija bolest ovisnosti, konstatovano je na Javnoj raspravi o Nacrtu zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje, koju je organizovalo Federalno ministarstvo zdravstva. Resorno ministarstvo se nada podršci Parlamenta FBiH, a hotelijeri, restorateri i pušači zahtijevaju izmjene i dopune.

Blizu 11.000 građana FBiH godišnje umire od bolesti koje se dovode u vezu s pušenjem koje je najrasprostranjenija bolest ovisnosti, konstatovano je na Javnoj raspravi o Nacrtu zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje, koju je organizovalo Federalno ministarstvo zdravstva. Resorno ministarstvo se nada podršci Parlamenta FBiH, a hotelijeri, restorateri i pušači zahtijevaju izmjene i dopune.

"U FBiH puši 44 posto odraslih, a više od 50 posto ih je izloženo pasivnom pušenju. 13 posto srednjoškolaca konzumira cigarete, a više od 60 posto ih je izjavilo da je svakodnevno izloženo pasivnom pušenju. Ove brojke nas sve trebaju zabrinuti. Očekujemo da zakon smanji ove trendove, a zatim da ih zaustavi. Iskustva zemalja koje su provele slične zakone i dobile zadovoljavajuće rezultate nam govore da smo na dobrom putu. Smanjio se i broj oboljelih i broj umrlih. Zakon bi sve to trebao staviti pod kontrolu", kazao je direktor Zavoda za javno zdravstvo FBiH Davor Pehar.



Iz Federalnog ministarstva zdravstva ističu da su zaštita i unapređenje javnog zdravstva i stvaranje životnog okruženja bez duhanskog dima glavni cilj zakona, a profesor ekonomije s Univerziteta Illinois u Chicagu Fran Chaloupka tvrdi da će on pozitivno utjecati i na ekonomiju.



"Ovakav zakon ima ekonomskog smisla. Upoznati smo o činjenici da korištenje duhana stvara ogromne troškove, koliko za sisteme zdravstvene zaštite, toliko i u vidu izgubljene produktivnosti koja je izazvana bolešću i smrću uzrokovanom duhanom. Ti troškovi na globalnom nivou iznose 1,4 triliona američkih dolara. Priče o štetnim utjecajima na ekonomiju nisu tačne, naprotiv, ekonomije napreduju, ne dolazi do krijumčarenja i poslovanje se poveća. Duhanska industrija lobira suprotno jer ima ogromne ekonomske interese", rekao je Chelupka.



Predsjednik Udruženja hotelijera i restoratera BiH Amir Hadžić ne vjeruje u priču o ekonomskom napretku, ali ističe da su vlasnici ugostiteljskih objekata za zakon, onaj koji omogućava objektima da se opredijele da će biti za pušače ili nepušače.



"Mi smo za zakon kao u Hrvatskoj, Austriji, Danskoj i drugim zemljama gdje je malim objektima data mogućnost da se opredijele, da se na vidnim mjestima istakne da je prostor za pušače, a da struka propiše uslove koje objekt mora zadovoljiti. Niko ne razmišlja o radnim mjestima, priča o boljoj ekonomiji je obmana", poručio je Hadžić.



Iz Federalnog ministarstva zdravstva ističu da zakon ne podrazumijeva posebne prostorije jer su se one pokazale neisplativim i neefikasnim jer izgledaju kao male kabine, a velika su investicija. Zaključeno je da zaštita pušača ugrožava prava nepušača, nakon čega su iz Udruženja građana "Kuš na me" poručili da će pušači odlaziti u Republiku Srpsku kako bi uživali svoja prava.