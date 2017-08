U Brčkom završena prva faza projekta "Hitni oporavak od poplava"

Foto: FENA

U Brčkom je završena prva faza projekta "Hitni oporavak od poplava" čiju je realizaciju danas prezentirao direktor INZA-e Edin Garaplija.

"Prvi cilj je jačanje preventivno i procjenjivanje, preventivna identifikacija rizika, tzv. reprezentativnih rizika koji pogađaju Distrikt Brčko. To su rizici od poplava, od požara, od ubojitih minsko-eksplozivnih sredstava, industrijski, ekološki, odnosno biološki rizici. Drugi cilj je jačanje kapaciteta spremnosti i odgovora", kazao je Garaplija.



Dodao je da će se kroz ovaj projekt težiti da i građani i sistem zaštite budu efikasniji, brži i organizovaniji.



"Što se tiče samih rezultata koje ćemo izgradnjom dvije studije dobiti, uporedit ćemo rizike, sve ih mapirati u GIS referentnim kartama, tako da će građani tačno moći vidjeti u svojim naseljima da li je to poplavna zona, da li je to zona gdje imaju u blizini ubojita sredstva ili neki drugi rizici i moći će kroz sam pristup GIS bazi dobiti informaciju kako se ponašati u određenim situacijama, u određenim opasnostima od prirodnih nesreća", istaknuo je Garaplija.



Projekt je podijeljen u tri faze. Prva je trajala 30 dana, a ukupno trajanje je 5 mjeseci i 20 dana. Sada, nakon identificiranja rizika putem intervjuiranja 25 relevantnih ustanova, organizacija i pojedinaca iz Brčkog slijedi i druga faza, koja će trajati 60 dana.



Ona uključuje aktivnosti poput analize pojedinačnih i multirizika, izradu matrice rizika, izradu preliminarnih scenarija rizika te njihovo mapiranje.



"Nakon toga ide faza 2. To je faza analize rizika, gdje ćemo sva prikupljene spoznaje dalje analizirati po evropskim smjernicama i modelima kroz matrice rizika i uradit će se preliminarni reprezentativni scenarij o svakom riziku", rekao je Garaplija.



Treća faza je i ključna, budući da je to faza treninga svih u sistemu, kao i takozvanih ranjivih kategorija društva.



"Odjel za javnu sigurnost odlučilo je nakon poplava 2014. godine unaprijediti sistem i poduzeli smo mnoge aktivnosti o pitanju saradnje s nevladinim sektorom. Međutim, na kraju smo došli do ova dva strateška dokumenta koji će nama omogućiti bolje planiranje i efikasniji sistem zaštite i spašavanja u Brčko distriktu", kazao je Mirsad Hasanbašić, glavni koordinator za krizne situacije u Odjelu za javnu sigurnost Brčko distrikta.



Naručitelj projekta, koji implementira grupacija INZA, je Vlada Brčko distrikta, a finansira ga Svjetska banka sredstvima u iznosu od 258.000 maraka.