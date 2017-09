U BiH zakonom onemogućeno sprovođenje inspekcijskog nadzora u vjerskim institucijama

Foto: Arhiv/Klix.ba

Upravama za inspekcijske poslove zakonom je onemogućeno sprovođenje inspekcijskog nadzora u vjerskim institucijama. Uprkos tome, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH oglušuje se na upozorenja inspektora da izvrši nužne intervencije i zakonski reguliše odredbe o nadzoru.

Zakonom o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica iz 2004. godine garantuju se prava i vjerske slobode i jednakosti u pravima i obavezama svih pripadnika vjerskih manjina, kao i svim crkvama i vjerskim zajednicama u BiH bez ikakve diskriminacije.



U skladu s ovim zakonom omogućeno je svim registrovanim crkvama i vjerskim zajednicama u BiH da slobodno uređuju vlastitu organizaciju, uz puno poštivanje prava na slobodu savjesti i vjere.



Zakonom je u članu 10. stav 1. tačka 5. utvrđeno da "crkve i vjerske zajednice mogu raditi sve drugo što pozitivnim zakonima nije zabranjeno".



Iz Federalne uprave za inspekcijske poslove kazali su nam da je, uzimajući u obzir da se ovim zakonom reguliše sloboda vjere, zakonodavac utvrdio odredbe koje regulišu prava, ali je izostavio utvrditi i odredbe o inspekcijskom nadzoru nad provedbom ovog zakona, kao i mogućim sankcijama, ukoliko se odredbe zakona krše.



"S tim u vezi, informišemo vas da nismo vršili inspekcijske nadzore u vjerskim institucijama, jer za to nismo zakonom ovlašteni", rekli su nam u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove.



Dalje navode da su se zbog manjkavosti ovog zakona i zbog činjenice da nisu regulisane odredbe o inspekcijskom nadzoru i eventualno ovlastima inspektora na nalaganje adekvatnih upravnih i/ili prekršajnih sankcija za kršenje određenih odredaba zakona, u nekoliko navrata, u 2016. godini obraćali Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH zahtjevom da se urade nužne intervencije u smislu izmjena i dopuna zakona kojim bi se precizirao inspekcijski nadzor na način konkretiziranja inspekcijskog organa, tako i nivoa i vrste nadležne inspekcije koja bi bila ovlaštena da vrši inspekcijski nadzor nad provedbom navedenog zakona, kao i ovlasti za nalaganje konkretnih upravnih mjera i/ili prekršaja.



"Povratnu informaciju nismo dobili, tako da do danas nisu urađene izmjene u smislu koji smo iznijeli", zaključili su iz Federalne uprave za inspekcijske poslove.



Iz Uprave za inspekcijske poslove Republike Srpske također nam je potvrđeno da ni oni ne vrše inspekcijske nadzore s obzirom na to da nemaju zakonske ovlasti za takvo postupanje.



Iz Porezne uprave Republike Srpske kazali su nam da su u posljednje tri godine izvršili tri kontrole vjerskih zajednica, gdje je izvršena kontrola s aspekta utvrđivanja zakonskih poreskih obaveza.



Dvije kontrole su završene u Medžlisu Islamske zajednice Prijedor i Medžlisu Islamske zajednice Novi Grad, dok je kontrola u Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Bosanskoj Dubici u toku.



Ovim povodom kontaktirali smo i Upravu za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo iz koje su nam kazali da svake godine, prvog i drugog dana Kurban-bajrama, kantonalni veterinarski inspektori vrše nadzor nad prometom, klanjem i otpremom kurbana na imanju Gazi Husrev-begove medrese, koje se obavlja u organizaciji Rijaseta Islamske zajednice u BiH.



"Pored ovih nadzora vršene su i pojedinačne, sporadične, kontrole iz oblasti radnih odnosa, a na osnovu dobijenih zahtjeva za inspekcijski nadzor, prvenstveno vezanih za primjenu Zakona o radu FBiH", rekli su nam iz Kantonalne uprave za inspekcijske poslove.