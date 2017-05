U BiH počinje zajednički međureligijski magisterij

Foto: FENA

Memorandum o razumijevanju za zajednički magisterij "Međureligijske studije i izgradnja mira" potpisan je u četvrtak u Gazi Husrev-begovoj bibiloteci u Sarajevu i ovo je prvi međureligijski magisterij u regionu.

Studijski program počinje s novom akademskom godinom, 2017./2018., upisna kvota je neograničena, a nastava će se odvijati na sva tri fakulteta.



Potpisnici ovog memoranduma su dekani Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu Zuhdija Hasanović, Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu Darko Tomašević, Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta "Sveti Vasilije Ostroški" iz Foče Darko Đogo, te predstavnik američke humanitarne i razvojne agencije Catholic Relief Services (CRS) za BiH Marc D'Silva.



Memorandumom je predviđeno da, kao dio zajedničkog magistarskog programa, studenti sva tri teološka fakulteta mogu zajedno prisustvovati nastavi i studirati, a što je prvi takav slučaj u BiH i regionu.



Program magistarskog studija će biti zajednički sačinjen, proveden i sadržan na teološkim fakultetima Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Univerziteta u Sarajevu, a kurikulum predviđa i praksu.



Hasanović, Tomašević i Đogo su naglasili da će ovim doprinijeti poboljšanju situacije u BiH, te da je to izraz društvene odgovornosti, konkretan doprinos izgradnji trajnog mira i zdravog društva u BiH.



"Kvalitet ovog programa nudi autentično teološko, vjerničko predstavljanje stavova. To će biti prvi program u kojem će svi moći predstaviti svoju vjeru, svjedočenje, pristup stvarnosti, svoj kreativni pozitivni pristup društvu na način koji će doprinijeti društvu u boljem razumijevanju", naglasio je Đogo.



Dodao je, govoreći iz perspektive studenata, da se s pravom može kazati da studij nudi širi jezički prostor, ne samo BiH već Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Makedonije, prostor u kojem postoji potreba za međureligijskim razumijevanjem, ali i za shvatanjem religije da bi se ona mogla razumjeti.



To je, kako je istaknuto, pozitivna specifičnost master programa, a potpisnici su izrazili nadu da će društvo prepoznati taj pozitivan impuls i podržati projekt, jer je on trajni zalog, dokument razumijevanja među ljudima.



Svi detalji o studiju bit će dostupni na web-siteovima teoloških fakulteta.



Navedeni magisterij proistekao je zajedničkim naporima navedenih obrazovnih institucija i projekta "Unapređenje međureligijske izgradnje mira", koji ovu historijsku inicijativu finansira i implementira CRS, saopćeno je iz te organizacije.



D'Silva je ukazao na značaj projekta koji je okupio tri vjerske zajednice, te da će CRS nastaviti da pruža podršku ovom projektu.



Izrazio je nadu da će projekt zaživjeti ne samo u BiH nego i u državama regiona, te najavio još jedan projekt CRS-a - skoro potpisivanje Platforme za mir, a koju je već podržalo 58 načelnika i gradonačelnika.