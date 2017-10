U BiH do sada ekshumirano 25.000 nestalih osoba, traga se za još 7.000

Foto: Arhiv/Klix.ba

Na području BiH do sada je ekshumirano više od 25.000 nestalih lica, identifikovano je više od 23.000, koji su predati porodicama da bi bili dostojanstveno sahranjeni, a još se traga za njih oko 7.000, navela je portparol Instituta za nestala lica BiH Lejla Čengić.

Čengićev je na današnjoj konferenciji za novinare u Prijedoru potvrdila da se ostali neidentifikovani nalaze u spomen-kosturnicama i mrtvačnicama u 12 objekata širom BiH.



"Trenutno možemo reći da se u BiH traga za još 7.000 nestalih osoba i ono što je osnovni problem je nedostatak tačnih informacija o potencijalnim pojedinačnim i masovnim grobnicama", istakla je Čengićev.



Ona je navela da je sve teže doći do pouzdanih informacija i da je to osnovni problem i kočnica u procesu traženja nestalih lica.



"Najtačnije informacije imaju oni koji su počinili zločine i njihovi pomagači i saučesnici, kao i posmatrači, ali malo ima onih koji imaju savjesti da to i otkriju gdje su skriveni posmrtni ostaci žrtava", istakla je Čengićev.



Prema njenim riječima, Institut za nestala lica BiH će i u narednom periodu, bez ikakve diskriminacije po bilo kojoj pripadnosti, tragati za nestalim osobama.



"Svaka informacija koja dođe do Instituta za nestala lica BiH biće provjerena na terenu i ukoliko se pokaže tačna, mi ćemo podnijeti zahtjev Tužilaštvu BiH koje će dalje odrediti tačan datum ekshumacije i ekipu koja će biti na terenu", rekla je Čengićeva.



Ona je naglasila da svi moraju da budu svjesni činjenice da neće sve nestale osobe biti i pronađene.



"Svi zajedno se moramo potruditi da taj broj bude što manji", naglasila je Čengićev.



Ona je potvrdila da u centralnoj evidenciji nestalih ne postoji rubrika nacionalna pripadnost, tako da se ne može reći koliko pripadnika koje nacionalnosti su nestale osobe.



U Prijedor je danas održan okrugli sto o temi "Postignuća i prioriteti u procesu traženja nestalih osoba u BiH", u organizaciji Instituta za nestala lica BiH.



U radu okruglog stola učestvovalo je 47 predstavnika udruženja nestalih sa područja Prijedora, Banja Luke, regije i šire, predstavnici Međunarodnog komiteta Crvenog krsta/križa, Međunarodne komisije za nestala lica, Tužilaštva BiH.



Medijima su se obratili i o ovoj problematici govorili i predsjedavajući privremenog Upravnog odbora Instituta Šimun Novaković, predsjedavajući Kolegijuma direktora Instituta BiH Nikola Perišić i član Savjetodavnog odbora ovog instituta Fikret Bačić.