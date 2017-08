U 2017. granicu BiH ilegalno pokušale preći 172 osobe, najviše ih iz Pakistana

Foto: Arhiv/Klix.ba

Granična policija BiH evidentirala je u prvih šest mjeseci ove godine 155.695 osoba iz zemalja visokog migracionog rizika, što je povećanje za 4.031 osobe ili 2,66 posto u odnosu na isti period prošle godine, kada ih je bilo 151.664.

Načelnik Kabineta direktora Granične policije BiH Radiša Samardžija rekao je da je u BiH ušlo 80.668, a izašlo 75.027 državljana iz zemalja visokog migracionog rizika što predstavlja razliku od 5.641 osoba.



U ovom izvještajnom periodu u odnosu na prethodnu godinu evidentirano je povećanje razlike broja izlazaka u odnosu na ulaz za 75 osoba ili 1,35 posto.



"Evidentno je da je broj ulazaka u BiH lica iz zemalja visokog migracionog rizika za prvih šest mjeseci ove godine povećan za 2.053 lica ili 2,61 posto, a broj evidentiranih izlazaka iz BiH ovih lica povećan je za 1.978 lica ili 2,70 posto", navodi Samardžija.



On kaže da je najveća razlika ulaz/izlaz evidentirana kod državljana Turske 2.434, Kine 1.693 i Albanije 937.



U ilegalnom prelasku granice BiH u prvih šest mjeseci ove godine otkrivena su 172 lica što je više za 75 ili 77,32 posto u odnosu na isti period prošle godine kada ih je bilo 97.



Od ukupnog broja, 149 lica je otkriveno prilikom ilegalnog ulaska u BiH, dok je prilikom ilegalnog izlaska iz BiH otkriveno 23 lica. Najviše ilegalnih prelazaka otkriveno je na granici BiH sa Srbijom 89, Hrvatskom 46, Crnom Gorom 33 i u vazdušnom saobraćaju četiri.



Na graničnim prelazima otkriveno je 62 lica, na ulazu 60 i na izlazu dva, a van graničnog prelaza 110 lica, na ulazu 89 i na izlazu 21. Lica otkrivena u ilegalnom prelasku državne granice imala su državljanstvo 18 zemalja i jedno lice bez državljanstva.



"Najviše otkrovenih ilegalnih migranata je iz Pakistana 53, Afganistana 30 i Sirije 13", pojašnjava Samardžija.



On je dodao da su, u skladu sa potpisanim međunarodnim Sporazumima o readmisiji-admisiji lica, prihvaćena 92 strana državljana, više za 283 odsto u odnosu na isti period 2016. godine /24/. Po Sporazumu sa Hrvatskom prihvaćeno je 90 stranih državljana, sa Crnom Gorom državljanin Srbije i na Međunarodnom aerodromu Sarajevo državljanin Crne Gore.



Izvršena je readmisija iz BiH 170 stranih državljana, što je u odnosu na isti period prošle godine (44) više za 286 odsto. Najveći broj stranaca predat je Crnoj Gori (102 ili 60 posto).



Kada je riječ o deportacijama, kaže Samardžija, u izvještajnom periodu evidentirano je 76 stranih državljana, a 2016. godine 28, koji su deportovani iz BiH zbog ilegalnog boravka u BiH, izvršenja nekog krivičnog djela itd.



On dodaje da su tokom prvih šest mjeseci evidentirana 422 strana državljana koji su samostalno napustili teritoriju BiH u roku ostavljenom za dobrovoljno napuštanje, a prošle godine 366.



Razlozi zbog kojih su strani državljani samostalno napustili BiH jesu rješenja o protjerivanju, otkazan bezvizni režim, otkazan privremeni boravak ili otkaz boravka sa protjerivanjem.



Strani državljani koji su samostalno napustili BiH imali su državljanstvo 43 zemlje, 54 lica sa putnom ispravom samoprioglašenog Kosova i jedno lice nepoznatog državljanstva.



Najveći broj lica su državljani susjednih zemalja (34,83 posto), državljani Turske (17,06 posto), nosioci putnih isprava Kosova (12,8 po)sto/ i državljani Albanije (8,53 posto).



Prema riječima Samardžije u izvještajnom periodu evidentirano je 11 lica koji su izrazili namjeru podnošenja zahtjeva za azil, i to državljanin Pakistana i tri Ruske Federacije na Međunarodnom aerodromu Sarajevo, jedan državljanin Ruske Federacija i četiri državljana Pakistana u zoni odgovornosti Jedinice Granične policije (JGP) Bijeljina, te dva državljana Sirije u graničnom pojasu JGP Višegrad.



"Ova lica su na dalje postupanje predata Službi za poslove sa strancima, a u istom periodu prethodne godine namjeru za podnošenje zahtjeva za azil na Međunarodnom aerodromu Sarajevo izrazilo je devet državljana Pakistana i jedan državljanin Turske", zaključio je Samardžija.