U 2017. godini nabavka novih autohtonih vrsta u Pionirskoj dolini

Foto: Arhiv/Klix.ba

Ovogodišnjim brojem posjetilaca u Rekreativno zabavnom centru "Pionirska dolina" i zoo vrt, iako poslovna godina još nije završena i nisu sumirani rezultati, te ako se uzme u obzir i kompletna ekonomska situaciju u Sarajevu i BiH, preduzeće "Park" je zadovoljno.

"S druge strane to svakako nije u skladu s našom težnjom da iz godine u godinu broj posjetilaca koji će provesti vrijeme u našem rekreativno-zabavnom centru sa zoo vrtom bude što veći i u konstantnom porastu. U određenoj mjeri i uspijevamo u tome, međutim, ne u procentu u kojem bismo to željeli", izjavila je za Fenu stručna saradnica za informiranje KJKP "Park" Aldijana Hamza.



Istakla je da je "ove godine, prvi put u ljetnim mjesecima i to julu i augustu zabilježen porast broja posjetilaca u odnosu na iste mjesece ranijih godina".



"Prema našoj procjeni posjetioci Pionirske doline u tom periodu bili su uglavnom turisti koji su boravili u Sarajevu", naglasila je.



Govoreći o tome šta je to obilježilo 2016. godinu u Pionirskoj dolini, Hamza je kazala da je ovu godinu obilježilo nekoliko uspješno realiziranih projekata posvećenih prvenstveno porodicama, posebno djeci.



"Uspješno su realizirane manifestacije kao što su 'Ususret proljeću', zatim u septembru "Porodični dan", a u oktobru u okviru 'Dječije nedjelje' jedan dan "Pionirska dolina" besplatno je otvorila svoje kapije za svu djecu i njihove roditelje", dodala je.



Osim tih manifestacija, Hamza je napomenula da je ove godine životinjski fond u zoo vrtu obogaćen za jednu novu životinjsku vrtu, odnosno u RZC Pionirska dolina i zoo vrt izgrađena je nova nastamba u koju su smještene dvije nove autohtone vrste golubova.



"Ako se u obzir uzme činjenica da je za sve manifestacije ulaz u "Pionirsku dolinu" bio besplatan, te da smo uspjeli obogatiti svoju ponudu, nabaviti nove životinjske vrste i slično za istu cijenu karata svakako možemo iskazati svoje zadovoljstvo i reći da je i poslovna 2016. godina bila izuzetno značajna za RZC "Pionirska dolina" i zoo vrt", napomenula je.



Od ove godine osim ljetne bašte u ponudi u Pionirskoj dolini je i organiziranje proslava dječijih rođendana i taj projekt se pokazao kao izuzetno dobar, a broj zainteresiranih roditelja je bio dosta velik.



"Osim toga od ove godine u ponudi imamo i organiziranje novogodišnjih zabava za mališane, gdje sarajevska preduzeća za djecu svojih uposlenika mogu organizirati zabavu, podjelu paketića, druženje s Djeda Mrazom", kazala je Hamza.



Govoreći o planovima za 2017. kada je u pitanju Pionirska dolina, rekla je da je "prvenstveni plan u 2017. poboljšati uvjete smještaja postojećih životinjskih vrsta u zoo vrtu, dodatna humanizacija i utopljavanje objekata".



"Drugi značajan segment jeste nastaviti realizaciju nabavke novih zaštićenih autohtonih vrsta životinja s područja BiH. Eventualno, ukoliko budemo finansijski podržani planiramo i nabavku još jedne vrste majmuna", najavila je.



Što se tiče ponude RZC Pionirska dolina i zoo vrt stav uprave preduzeća "Park" svakako je podizanje nivoa ponude na viši nivo a sve s ciljem da naši posjetioci uživaju u sadržajnom, bogatom i uređenom prirodnom prostoru koji je svega dva kilometra udaljen od centra grada.



"To nam je prioritetni cilj i na njemu ćemo svakako istrajati. U toku 2017. godine očekujemo i da s Ministarstvom obrazovanja Kantona Sarajevo usaglasimo naše projekte edukacije sarajevskih osnovaca i srednjoškolaca u našem prostoru u RZC Pionirska dolina i zoo vrt", istakla je Hamza.



Popularna Pionirska dolina i zoo vrt raspolažu s 56 životinjskih vrsta, odnosno u nastambama ima više od 550 životinja.