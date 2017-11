Tužilaštvo traži da se odbije zahtjev za odlaganje presude Mladiću

Foto: EPA

Tužilaštvo Haškog tribunala zatražilo je da sudije odbiju zahtjev odbrane da izricanje prvostepene presude Ratku Mladiću, zakazano za 22. novembar, bude odloženo zbog bolesti optuženog.

Tužilaštvo Haškog tribunala zatražilo je da sudije odbiju zahtjev odbrane da izricanje prvostepene presude Ratku Mladiću, zakazano za 22. novembar, bude odloženo zbog bolesti optuženog.

Tužioci su ocijenili da je odbrana "propustila da pruži bilo kakvo opravdanje za taj zahtjev i za tvrdnje kojim ga je potkrijepila".



U odgovoru na zahtjev odbrane, haško tužilaštvo tvrdi da branioci nisu naveli nikakve dokaze za svoju tvrdnju da je "po mišljenju medicinskih profesionalaca došlo do značajnog pogoršanja stanja Mladićevog mozga" i da bi zbog toga general mogao biti "nesposoban da učestvuje" u procesu.



Tužioci naglašavaju da su ljekari u pritvoru Tribunala i nezavisni specijalisti pomno pratili Mladićevo zdravstveno stanje tokom cijelog suđenja.



"Njihovi izvještaji odrazili su nalaz da je optuženi sposoban da učestvuje u suđenju i da sasluša presudu po navodima optužnice protiv njega", tvrdi Tužilaštvo.



U podnesku tužioci navode i da je nalaz da je "zdravstveno stanje optuženog stabilno" potvrđen i u posljednjem izvještaju specijalista od 22. septembra.



Tužilaštvo podsjeća i da je raspravno vijeće u nedavnoj odluci konstatovalo da Mladić "nema akutnih medicinskih problema" koji nisu bili obrađeni liječenjem.



O tvrdnjama odbrane da joj Tribunal nije dostavio sve Mladićeve medicinske nalaze, tužilac Peter McCloskey nije želio da se izjašnjava.



Mladićevi branioci jučer su zatražili da Tribunal odloži izricanje prvostepene presude sve dok se ne utvrdi da li je Mladić mentalno i fizički sposoban za dalje učešće u procesu.



Bivši komandant Vojske Republike Srpske (VRS) Ratko Mladić optužen je za genocid u Srebrenici, progon Bošnjaka i Hrvata širom BiH, koji je u šest općina imao razmjere genocida, terorisanje stanovništva Sarajeva dugotrajnim granatiranjem i snajperisanjem i uzimanje pripadnika UNPROFOR-a za taoce.



Branioci Branko Lukić i Dragan Ivetić ponovili su tvrdnju da od sudskog sekretarijata do sada, uprkos ponovljenim zahtjevima, nisu dobili cijeli medicinski dosije Mladića.



"Kako pokazuju ograničeni medicinski zapisi i snimci, koji su nam dostavljeni, mišljenje je medicinskih profesionalaca da je došlo do značajnog pogoršanja stanja mozga optuženog, uključujući i najmanje jedan moždani udar od kada je u pritvoru", piše u podnesku Mladićeve odbrane.



Odbrana tvrdi i da je njen radiolog na snimcima, koje im je dostavio Tribunal, kod Mladića uočio "značajno pogoršanje stanja moždanog tkiva, naročito od početka suđenja", a da je u pisanim zapisnicima sudskih ljekara "potencijalno pogrešno predstavljena istina".



Prije nego što je uhapšen krajem maja 2011., Mladić je već bio preživeo tri moždana udara.



Branioci navode i da se očekuje da Mladića pregledaju specijalisti iz Srbije, među kojima su neurolog i kardiolog, kao i da se "razmatra" posjeta američkog psihologa.



"Drugi zapisnici izazivaju ozbiljnu zabrinutost zbog drugih medicinskih boljki zbog kojih general Mladić ne bi bio sposoban da učestvuje u procesu ili bi to naškodilo njegovom zdravlju i donosilo rizik od smrti", naglašava odbrana.



Zbog svega toga, Mladićeva odbrana smatra neophodnim da izricanje presude bude odloženo, a cijeli postupak obustavljen sve dok se ne utvrdi da li je optuženi sposoban da u procesu dalje učestvuje.



Suđenje Mladiću počelo je u maju 2012., godinu dana nakon što je on krajem maja 2011., poslje 16 godina bjekstva, bio uhapšen u Srbiji i izručen u Haag.