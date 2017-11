Mladić traži hitno ročište za raspravu o zdravstvenom stanju

Foto: EPA

Odbrana Ratka Mladića zatražila je održavanje hitnog ročišta na kojem bi se raspravljalo o zdravstvenom stanju optuženog, kao i zahtjevu da ljekar u pritvoru Haškog tribunala Paulus Falke bude optužen za nepoštovanje tog suda.

U "hitnom" zahtjevu koji je danas objavio Tribunal, Mladićevi branioci su ponovo zatražili i da izricanje prvostepene presude Mladiću, zakazano za 22. novembar, bude odloženo sve dok se ne utvrdi da li je on mentalno i fizički sposoban za dalje učešće u procesu.



Bivši komandant Vojske Republike Srpske optužen je za genocid u Srebrenici, progon Bošnjaka i Hrvata širom BiH, koji je u šest općina imao razmjere genocida, terorisanje stanovništva Sarajeva dugotrajnim granatiranjem i snajperisanjem i uzimanje pripadnika UNPROFOR-a za taoce.



Mladićeva odbrana, u danas objavljenom podnesku, tvrdi da je doktor Falke obavijestio optuženog da mu u posjetu neće doći ljekari spolja. Mladić je to prenio braniocu Draganu Ivetiću, koji ga je posjetio 3. novembra.



To je, po tumačenju odbrane, "impliciralo da će Falke osigurati da ne dođe do posjete srpskih ljekara Mladiću, zato što ima adekvatnu njegu u pritvoru".



"Ako je to tačno, takav stav doktora Falkea bi kompromitovao čitav proces i izazvao ozbiljne dileme o ranijim ljekarskim izvještajima, naročito onim bitnim za Mladićevu sposobnost da mu bude suđeno", ocijenila je Odbrana.



Podsjećajući na činjenicu da je upravnik pritvora ranije već odobrio posjetu ljekara iz Srbije Mladiću, zastupnici odbrane tvrde da bi navedena izjava i ponašanje doktora Falkea "mogli činiti namjerno opstruiranje legitimnog procesa i odluke upravnika pritvora".



Odgovarajući na tvrdnju sekretarijata Tribunala da joj je predložio "tri grupe termina" za posjetu srpskih ljekara Mladiću, odbrana navodi da su svi termini poslije izricanja presude, nasuprot njenom zahtjevu.



Na naznaku sekretarijata da je posjetu moguće organizovati i prije tih termina, branioci Ivetić i Branko Lukić uzvraćaju da su za tu mogućnost prošli rokovi.



Odbrana je zatražila i da se o svim tim pitanjima raspravlja u terminu zakazanom za izricanje presude Mladiću, čije odlaganje takođe traži.



Suđenje Mladiću počelo je u maju 2012., godinu dana nakon što je krajem maja 2011., poslije 16 godina bjekstva, bio uhapšen u Srbiji, prenosi BIRN - Justice Report.