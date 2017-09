Turska donira 13 miliona KM za završetak izgradnje sjedišta Rijaseta Islamske zajednice u Sarajevu

Foto: Davorin Sekulić/Klix.ba

Izgradnja administrativnog sjedišta Rijaseta Islamske zajednice u BiH, koji je još prije 10 godina započet u sarajevskom naselju Kovači, uskoro bi mogla biti nastavljena, a kako saznaje Klix.ba, kao glavni donator se pojavljuje Turska, koja bi trebala donirati neophodna sredstva za završetak zgrade.

"Tačno je da Islamska zajednica u BiH vodi pregovore o finansiranju spomenutog projekta sa Generalnom direkcijom vakufa Vlade Republike Turske", potvrdili su za Klix.ba iz IZ-a BiH.



Kako nezvanično saznajemo, Turska bi trebala donirati 13 miliona KM, što bi trebalo biti dovoljno da se kompletna zgrada završi. Do sada je, kako saznajemo, završena projektna dokumentacija i potpisan protokol o saradnji s direkcijom vakufa Turske.



Izgradnja upravne zgrade Rijaseta Islamske zajednice u BiH je počela u februaru 2009. godine, a odluka o izgradnji trajnog sjedišta Islamske zajednice u BiH u sarajevskom naselju Kovači je donesena 26. juna 2007. godine. Gradilo se dvije godine, a onda je nestalo novca i sve je stalo.



Sve uprave Rijaseta, direkcije i druge službe će nakon okončanja izgradnje biti smještene pod jednim krovom.



Kamen-temeljac za novu zgradu položen je u septembru 2008. godine, a predviđeni rok za završetak radova bio je kraj 2011. godine.



U objekat je do sada uloženo blizu 2,5 miliona KM, a za završetak radova potrebno je još najmanje 10 miliona KM.



Najveći vakif (donator) do sada je Muammar Gaddafi, odnosno država Libija. Nakon Gaddafija, najveći vakifi su domaći privrednici među kojima su Nihad Imamović, Edin Arslanagić, Nedim Čaušević, Muhamed Granov, Nijaz Orman, Fahrudin Radončić, Redžo Bekto, Selver Oruč i mnogi drugi.



Gaddafi je obećao pet miliona eura, a cijeli kompleks je trebao nositi njegovo ime. No, nakon njegove smrti radovi su u potpunosti obustavljeni. Ukoliko se do kraja završi ovaj projekt, Turska će biti najveći donator za izgradnju zgrade.