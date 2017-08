Turisti kojih je svake godine u BiH sve više, uživaju u ljepotama naše zemlje, a oni koje smo sreli u srcu Sarajeva, na Baščaršiji nisu se žalili čak ni na nedostatak vode. Svi ističu kako im je lijepo, kako su cijene sasvim pristojne te, upoređujući Sarajevo sa susjednim glavnim gradovima, ističu da im je ovdje ipak ljepše, uprkos manje modernoj infrastrukturi.

Većina turista s kojima smo pričali zapravo su došli da obiđu više zemalja Balkana. Tako su neki već bili u Srbiji, Hrvatskoj, neki će posjetiti Crnu Goru pa produžiti i do Grčke...



Turistkinja iz Australije je prije dolaska u Sarajevo posjetila Beograd i Novi Sad i, kako nam je rekla, Sarajevo joj se više sviđa zbog zanimljive i bogate historije, ali joj je i fizički ljepše.



"Sviđa mi se taj susret Istoka i Zapada, veoma je interesantan način na koji je grad uređen. Gradske gužve nisu strašne, slično iskustvo nosimo i iz Beograda i Budimpešte", rekla je ona.



Njena prijateljica primjećuje korektan odnos između muslimana i kršćana, jer u Velikoj Britaniji, odakle je ona, u dva susjedna grada odvojeno žive muslimani i kršćani, ali su podijeljeni i ne održavaju veze, ne miješaju se i ne razumiju jedni druge.



Svi s kojima smo pričali znaju da je ovdje bio rat. Neki su upravo zbog toga htjeli posjetiti BiH. Tako su turisti iz Danske posjetili Galeriju 11/07/95, a neki planiraju ići u Tunel spasa, jer im je važno da upoznaju taj dio bh. historije.



Mlada Kineskinja koja živi u Finskoj rekla nam je kako je znala ponešto o ratnim dešavanjima, ali tek kada je prilikom obilaska grada upoznala djevojku svojih godina koja je s njom podijelila ratno iskustvo, mogla je stvarno osjetiti i razumjeti šta se desilo ovdje.



Ona kaže kako joj se sviđa što u Sarajevu zapravo niko ne obraća pažnju na turiste, svi gledaju svoja posla, što se razlikuje od njenih iskustava u nekim drugim zemljama gdje su ljudi zurili u nju, valjda zbog toga što nisu toliko navikli na turiste.



Britanac arapskog porijekla, s trenutnom adresom u Frankfurtu, vozio je auto od Hrvatske do Sarajeva i imao priliku uživati u krajoliku te je mogao uporediti našu sa susjednom zemljom.



"Hrvatska je modernizovanija, ali to je možda zbog toga što je ušla u Evropsku uniju i tamo se pozitivne promjene u smislu infrastrukture i razvoja turizma brže odvijaju. U BiH treba više vremena da se sve modernizuje i da se turisti i tako privuku. Ali historijski, BiH je mnogo bogatija, ima nevjerovatan otomanski pečat, mješavinu kršćanske i židovske tradicije, tako da kada posmatrate Sarajevo doživljavate ga kao mini Jerusalem. I to je velika prednost za turistu poput mene", rekao je.



On naglašava kako ljudi trebaju promijeniti mentalitet, jer kada se misli o Sarajevu, uglavnom se misli na posljednjih 25 godina, dok se stotine i hiljade godina bogate historije pomalo zanemaruju.



"Treba vremena da se promijeni stanje nakon rata. Svi sastojci su tu i ponavljam, treba vremena, ali ne bih mijenjao kod, bit onoga što ova zemlja jeste. Ako izgubite to, onda ste izgubili sve", rekao je.



Turista iz Danske koji je bio ovdje i prije 14 godina kaže da mu se tada stari dio grada činio mnogo egzotičnijim i da je otomanski stil bio upečatljiviji. Kaže da su se sada stvari promijenile i da je sve malo više komercijalizovano.



Porodica iz Italije odlučila je posjetiti Zagreb, Sarajevo i Beograd, u svakom odsjedajući po dva dana. Kažu da su iznenađeni i da nisu očekivali ovako lijep grad.



Turistima je lijepo u Sarajevu. Ne osjećaju gužvu u gradu, ali uglavnom šetaju pa ne mogu ni doživjeti frustraciju zbog sarajevskog saobraćaja, obilaze uglavnom značajna mjesta i kreću se centrom grada pa rijetki primjećuju koliko je grad prljav. Niske cijene i naša ljubaznost ublažavaju svaku kritiku i učine da previde sve nedostatke. Svi ističu da ne postoji ništa što im se ne sviđa u zemlji u kojoj jedan euro koštaju maline koje biste u Finskoj platili pet eura, kako nam oduševljeno govore turisti iz Finske.



Većina njih tu provodi samo nekoliko dana, a kada ostajete tako kratko, nećete moći zamijetiti sve negativnosti. Rijetki od njih idu u ribolov pa ih ne boli mutna Miljacka. Na odmoru su, ne žuri im se nigdje, pa im je sasvim svejedno što će tramvaj ili trolejbus naići za pet ili možda tek za 30 minuta. Ili će nestati struje pa neće doći nikako ili će, pak, GRAS odlučiti da štrajkuje. Ali, sve to su naši i samo naši problemi.