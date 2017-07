Turisti u BiH nezadovoljni zbog nestašica vode, žele više bankomata, igrališta, javnih toaleta...

Foto: Arhiv/Klix.ba

Hiljade turista se svake godine iz naše zemlje vraćaju kućama s lijepim uspomenama na ljubazne domaćine, bogatu prirodu, kulturu, historiju, tradiciju... Iako je većina njih zadovoljna boravkom u BiH, nije im teško priznati kako im nedostaje vode u Sarajevu ili bankomata u Travniku.

Hiljade turista se svake godine iz naše zemlje vraćaju kućama s lijepim uspomenama na ljubazne domaćine, bogatu prirodu, kulturu, historiju, tradiciju... Iako je većina njih zadovoljna boravkom u BiH, nije im teško priznati kako im nedostaje vode u Sarajevu ili bankomata u Travniku.