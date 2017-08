Po prvi put u Banjoj Luci je održana tribina Demokratske fronte. U prepunoj Kristalnoj Sali hotela “Bosna" članovima i simpatizerima ove stranke se obratio predsjednik Željko Komšić.

Cilj je da se DF predstavi ne samo građanima Banje Luke, nego i cijele regije, sve što se pravi zahtjeva mnogo energije i resursa, pogotovo u situaciji u kakvoj se nalazi BiH i kako se u njoj živi, rekao je Komšić.



"Želimo da pokažemo da nam je stalo do ovog prostora i RS generalno, da želimo da je tratiramo kao i drugi dio BiH, odnosno Federaciju BiH, da imamo ambiciju da se razvijamo i u RS-u na isti ili sličan način. Također, cilj nam je da pokažemo da i u RS-u možemo imati organizacije sa tim mješovitim etničkim sastavom, da nas ne bi prozivali kao stranku samo jednih, drugih ili trećih. Naravno, prilika je prigodna da se govori i o stvarima koje će se dešavati u narednih godinu dana, ali i nakon izbora 2018.godine", rekao je Komšić.



Kao neke od glavnih problema je apostrofirao odlazak ljudi iz BiH.



"Veliki gradovi poput Banje Luke, Sarajeva, Tuzle, Bihaća, Mostara nisu reper prave situacije, naravno da se teško živi i u gradovima, ali čim izađete malo izvan vidite da život nije tako svijetao kao što nas ubjeđuju pojedini, pogotovo sa aspekta ekonomske i socijalne situacije i posebno odlazak ljudi iz BiH. Brojke kojima raspolažu naši zavodi za statistiku su definitivno umanjeni, ja ne znam kako su oni došli do njih, po meni broj je daleko veći. Kao roditelj, imam li ja obraza da svom djetetu kažem da ostane ovdje, to su životna pitanja i naravno da će ona uvijek biti politizovana, ali to guši sve nas u BiH", istakao je Komšić.



Dodao je da je politika svugdje "prljavo obojena", a na najave referenduma o pristupu NATO alijansi u RS Komšić je odgovorio da su one smiješne.



"Ta priča o referendumu već postaje malo ofucana, referendum ne možete raspisivati u jednom dijelu BiH o pitanjima koja se tiču cijele BiH, to je isto kao kad biste u jednoj mjesnoj zajednici u Sarajevu raspisali referendum o tome da li prihvataju ulazak BiH u NATO, da li biste se vi tome smijali, svako normalan bi se tome smijao, ako ćete se igrati tim stvarima i na taj način glumiti demokratiju, raspišite ga na nivou cijele BiH, pa da vidimo šta će reći cijela BiH", istakao je Komšić u Banjoj Luci.