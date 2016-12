Tresla se gora, rodio se miš: Tužilaštvo BiH ni nakon tri mjeseca nije saslušalo Milorada Dodika

Uprkos tome što je Tužilaštvo BiH spektakularno najavilo upućivanje poziva predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku zbog sprovođenja neustavnog referenduma u RS-u, predsjednik manjeg bh. entiteta ni tri mjeseca poslije nije saslušan.

Asim Crnalić (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine već mjesecima na upite medija odgovara kako ova institucija nema nikakav komentar na pitanja koja se odnose na saslušanje Milorada Dodika.Srž kompletne priče jeste što mediji od Tužilaštva BiH ne traže komentare koji se odnose na proces, već krucijalne informacije o tome da li je i kada Dodiku upućen poziv na saslušanje i da li će predsjednik RS-a biti saslušan u glavnom gradu BiH.Inače, Dodik je ranije izjavio kako mu ne pada na pamet da se odazove na poziv za saslušanje u Sarajevu s obzirom na to da se u glavnom gradu BiH ne osjeća sigurnim. Svoje tvrdnje opovrgnuo je jučerašnjom posjetom Ambasadi SAD-a u Sarajevu, gdje je podnio zahtjev za redovnu vizu nakon što mu je odbijen prethodni zahtjev za izdavanje diplomatske vize.Građanima Bosne i Hercegovine još uvijek nije poznato zašto Tužilaštvo BiH šuti o svemu i ima li uopće ova institucija kapacitete da se uhvati ukoštac s odlukom vlasti u RS-u koja je bila direktni napad na ustavno-pravni poredak BiH.Dodatnu sjenu na sve baca i činjenica što Tužilaštvo BiH ne dijeli informacije od javnog značaja s medijima, zbog čega se stvara slika kao da se ova tema želi potisnuti iz javnog prostora.Tužilaštvo BiH uputilo je 26. septembra 2016. godine poziv na saslušanje, a kako je tada saopćeno, sada već suspendovani glavni tužilac Goran Salihović izdao je obavezujuće uputstvo u kojem je odredio tim koji radi na ovom predmetu."Ovim uputstvom predmet je označen kao prioritetan i postupajućem tužiocu bit će osigurani svi potrebni tužilački resursi za efikasan rad na predmetu. Tužilaštvo BiH u narednom periodu postupat će u skladu sa zakonom", stajalo je u saopćenju.Inače, prema informacijama iz Tužilaštva BiH predmet u vezi s neizvršavanjem odluke Ustavnog suda BiH formiran je u Tužilaštvu BiH još početkom mjeseca septembra.Vlasti u Republici Srpskoj su provođenjem referenduma o Danu RS-a prekršile Ustav BiH, a samim tim i Dejtonski mirovni sporazum. Institucije BiH, isto kao i međunarodna zajednica, pokazale su se nemoćnim da zaštite Ustav BiH, čime je dodatno poljuljano povjerenje građana BiH u funkcionisanje države.Pasivnost i sporost Tužilaštva BiH nikako ne doprinose uvjerenju da i stanovnici BiH žive u pravnoj i perspektivnoj državi s obzirom na to je očito u ovoj zemlji pojedinac jači i od pravosudnih institucija.Advokat Asim Crnalić kazao nam je kako Tužilaštvo BiH ima instrumente da osigura saslušanje Milorada Dodika."I svjedoci i osumnjičenici moraju se odazvati na poziv Tužilaštva BiH. Tužilaštvo i Sud BiH u pozivima jasno naznače dan i sat u kojem se treba optuženik pojaviti. Ako se nije pojavio taj rok se ne produljuje nego tužilaštvo šalje ponovo poziv ili primjenjuje mjere koje ima na raspolaganju. Dakle, može kazniti ili privesti osumnjičenika", rekao je Crnalić.Dodaje je da Tužilaštvo BiH najbolje zna kakva je njihova praksa i da li je ranije bilo takvih slučajeva."Tužilaštvo BiH ima zakonske mogućnost da osigura saslušanje. Da nema onda bi svako izbjegavao odazvati se pozivu. Tužilaštvo BiH ima policijske agencije na raspolaganje i pravnu normu koja mu omogućava da privede osumnjičenika", kazao je Crnalić.Istakao je da osumnjičeni ili svjedok mogu imati opravdane razloge zbog koji se ne odazivaju na poziv i te razloge kao opravdane u ovom slučaju ocjenjuje Tužilaštvo BiH."Možda je Tužilaštvo BiH jednostavno opravdalo razloge zbog kojih se Dodik nije odazvao na njihov poziv. To ne znam, ali ne isključujem tu mogućnost", rekao je Dodik.Na kraju je zaključio da pravosudnom sistemu BiH ne bi trebao biti nikakav problem ni da predsjednika RS-a saslušaju na teritoriji manjeg bh. entiteta s obzirom na to da je i RS dio BiH.