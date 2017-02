Trbić: Bivši direktor bit će pravni zastupnik IDDEEA-e ukoliko dođe do tužbe za nabavku pasoša

Foto: RTRS

Vršilac dužnosti direktora Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA) Radivoje Trbić kazao je kako je imenovao bivšeg direktora Edima Nesimija na poziciju savjetnika za evropsku regulativu u IDDEEA-i.

Vršilac dužnosti direktora Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA) Radivoje Trbić kazao je kako je imenovao bivšeg direktora Edima Nesimija na poziciju savjetnika za evropsku regulativu u IDDEEA-i.

Vijeće ministara BiH prihvatilo je na sjednici održanoj 14. februara ostavku Edima Nesimija na dužnost direktora IDDEEA-e. Nesimiji je ostavku podnio zbog zdravstvenih problema izazvanih stresom, a ubrzo nakon toga imenovan je na funkciju savjetnika u IDDEEA-i.



Trbić je rekao da je on u skladu sa Zakonom o Agenciji za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH preuzimajući dužnosti direktora po sili zakona razriješio dva prethodna savjetnika koji su bili zaposleni u kabinetu direktora i pozvao bivšeg direktora da se vrati na posao, odnosno na poziciju savjetnika za evropsku regulativu.



"Bilo je neophodno da se odmah napravi zapisnik o prijenosu nadležnosti. Dalje, trebalo je nastaviti kontinuitet poslovanja u IDDEEA-i, posebno imajući u vidu aktivnosti oko nabavke pasoških knjižica koje su posljednjih 15 dana maksimalno intenzivirane i u koje je on bio u potpunosti involviran", rekao je Trbić.



Kako kaže pored toga, bivši direktor je 15 mjeseci obavljao ovu funkciju i ukoliko dođe do ročišta na Sudu BiH po tužbama kompanije "Gemalto" i IDDEEA-e planira ga imenovati kao pravnog zastupnika jer je on sa svojim timom pripremao oba tendera.



"Napominjem da je na prvom tenderu za nabavku pasoških knjižica, koji je raspisan 20. maja 2016. godine, kompanija Gemalto Sudu BiH podnijela tužbu protiv IDDEEA-e, a na drugom tenderu, koji je raspisan 8. novembra 2016. godine, IDDEEA je Sudu BiH podnijela tužbu protiv Ureda za razmatranje žalbi BiH koji je svojim rješenjem uvažio žalbu kompanije Gemalto", kazao je Trbić.



Što se tiče zaposlenja Nesimija, on je istakao da se radi o savjetničkoj poziciji, odnosno o radnom mjestu na ograničeno vrijeme do imenovanja novog direktora.



"Smatram da mi je Nesimi u periodu u kojem obavljam dužnosti direktora neophodan iz već navedenih razloga", zaključio je Trbić.