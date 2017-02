Tifa Efendić u otvorenom pismu Izetbegoviću: U Srebrenici je zloupotrijebljena Islamska zajednica

Odbornica SDA u Skupštini Općine Srebrenica Tifa Efendić uputila je predsjedniku SDA i članu Predsjedništva BiH Bakiru Izetbegoviću otvoreno pismo u povodu nedavnog incidenta na sjednici Povjereništva SDA za Srebrenicu.

Pismo odbornice SDA u Skupštini općine Srebrenica prenosimo u cijelosti:



"Ja sam Tifa Efendić majka dvoje djece, povratnica u Srebrenicu i odbornica u Skupštini Općine Srebrenica u ime SDA. Rođena sam u jednom srebreničkom selu od kojeg je danas ostalo tek nekoliko kuća, a nestalo i ubijeno 90 posto muškaraca. Uprkos svemu što sam preživjela tokom rata odlučila sam sa svojom porodicom da se vratim u Srebrenicu i da ovdje živim. Odlučila sam i da se aktivno uključim u politiku i dam svoj doprinos. Želim da moja djeca žive u mirnom i lijepom mjestu, da imaju normalne uslove za život i da s ponosom kažu da su iz Srebrenice. Međutim, nakon svih dešavanja posljednjih mjeseci u političkom smislu lakše je izgleda biti ministar, parlamentarac ili gradonačelnik u Sarajevu nego odbornica u Srebrenici. Zbog svega toga često sebi postavljam pitanja 'Što je ovo meni trebalo' i 'Šta nam ovo rade opet'.



Svjesni smo činjenice da aktuelna politička situacija u Srebrenici nije dobra već duži vremenski period. Taj period nije počeo nakon izbora, kako neki uporno tvrde, nego mnogo prije, a nažalost kulminaciju je dostigao u nedjelju 29. januara kada je prekinut sastanak Povjereništva SDA. U Srebrenici su svi bili svjesni da bi se takvo nešto moglo dogoditi. Meni je zaista žao što se to dogodilo, što je uopće došlo do toga da se održavaju sastanci Povjereništva i što je uopće to Povjereništvo formirano.



Žao mi je i što su se stvorile strane u srebreničkoj SDA, a još više sto je narod podijeljen, što se Bošnjaci međusobno svađaju i fizički obračunavaju. Svima je poznato da u Srebrenici postoje struje u SDA i da su nastale mnogo prije izbora u oktobru. Svi ovdje dobro znaju da je grupi odbornika na čelu s Alijom Tabakovićem (i Sadikom Ahmetovićem) jedini cilj da sklone Hamdiju Fejzića, jer im je problem. U tom svom cilju ne biraju sredstva od medijske manipulacije, neistina, pa do ucjena i pokušaja potkupljivanja. I mene su lično pokušali potkupiti. Međutim, neki se ipak ne prodaju. Kada nisu uspjeli, onda su me prozvali izdajnikom, nasilnikom i nekim drugim pogrdnim epitetima aludirajući na to da moja porodica ima farmu na kojoj prije i poslije posla radim sa suprugom. Toga se ne stidimo, naprotiv, time se ponosimo. Svjesni smo da nijedna funkcija, mandat, pozicija nije vječna, ali da se rad i trud uvijek isplate.



Nažalost, neki se ovdje predstavljaju kao jedini prestavnici Bošnjaka, kao oni koji imaju taj legitimitet da prestavljaju Bošnjake i govore u njihovo ime. Zbog toga ako neko od Bošnjaka nastoji u Srebrenici da kaže šta misli, nastoje da ga ušutkaju ili mu preko svojih poslušnika otežaju posao ili na kraju ne daju da radi. Ima i tih slučajeva. Ovdje samo narod ima legitimitet, niko od nas. To se nažalost pokazalo u nedjelju. Nažalost, zloupotrijebljena je i Islamska zajednica, prostorije Medžlisa, te čestiti i pošteni ljudi. O tome u budućnosti računa treba da povede i stranka, ali i Rijaset. Ovdje ljudi samo traže da ih se ne isključuje iz procesa. Ako mogu glasati za SDA, onda i mjesni odbori i članovi, a samim tim i ljudi imaju pravo na svoje mišljenje. Konstantno neki govore da o Srebrenici treba da odlučuju oni koji tu žive, koji imaju djecu, a onda na kraju nam opet odlučuju ljudi sa strane koji nedovoljno poznaju situaciju.



Doduše, prema mišljenju nekih ja ne trebam da se pitam jer kakve veze ima što sam odbornica, što sam se vratila u Srebrenicu prije deset godina i što moja djeca ovdje odrastaju i idu u školu. Jesu li to moja djeca manje vrijedna. Imam li ja pravo da se borim za njih, ili će to neko drugi raditi za mene. Poštovani predsjedniče Izetbegoviću, pozivam Vas da dođete u Srebrenicu privatno, bez medija, osiguranja, stranačkih kolega i da budete moj gost u mojoj kući i mojoj Srebrenici, i vrtiću gdje obnašam dužnost direktorice. Srebrenica je mnogo važnija i od mene i od Vas i bilo koga. Historija je pokazala da je tako. Hvala i bujrum", piše u otvorenom pismu Tife Efendić.