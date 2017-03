Tegeltija: Pravosudni sistem funkcioniše i ima sposobnost samokontrole

Foto: Arhiv/Klix.ba

Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTVBiH) Milan Tegeltija oglasio se danas saopćenjem za javnost povodom velikog interesa javnosti za aktuelne događaje koje su tiču odgovornosti nosilaca pravosudnih funkcija, u kojem, između ostalog, navodi da su posljednja dešavanja dokaz da pravosudni sistem funkcioniše te da ima kapacitet i sposobnost unutrašnje samokontrole.

"Iako sam s jedne strane zabrinut svaki put kada se neki nosilac pravosudne funkcije nađe pod krivičnim ili disciplinskim postupkom, s druge strane osjećam zadovoljstvo zbog činjenice da je to pokazatelj funkcionisanja pravosudnog sistema u smislu opredijeljenosti za suočavanje i rješavanje devijacija unutar samih pravosudnih institucija koje nesumnjivo postoje i pred kojima ne smijemo 'zabijati glavu u pijesak'", istaknuo je Tegeltija, bez namjere da prejudicira ishode krivičnih i disciplinskih postupaka, te uvažavajući presumpciju nevinosti koja vrijedi za sve građane, uključujući i sudije i tužioce.



Ocijenio je nadalje da je to dokaz da pravosudni sistem funkcioniše i kada su u pitanju sami nosioci pravosudnih funkcija, sudije i tužioci koji se eventualno ogriješe o zakon, te da sistem ima kapacitet i sposobnost unutrašnje samokontrole.



Dodao je da takvi postupci protiv sudija i tužilaca sa sobom nose jednu razumnu gorčinu kod građana, „ali ni jedno liječenje, pa ni liječenje sistema od određenih bolesti i slabosti, nije prijatno i sa sobom nužno nosi jedan gorak osjećaj“.



"No, bez obzira na gorčinu, mislim da su zadnja dešavanja, koliko god gorčine izazvala, ustvari jedan nužan i dobar znak o ozbiljnosti pravosudnog sistema da, prije svega, riješi probleme unutar sebe, kako bi što uspješnije i bolje mogao rješavati probleme korupcije i organizovanog kriminala u društvu, koji su obuhvaćeni njegovom nadležnošću", poručio je Tegeltija.