Tarik Arnautović rođen je prije 33 godine na Kalibunaru, a 1994. godine je otišao u Dansku gdje trenutno živi. Godišnji odmor u svom rodnom mjestu kod Travnika odlučio je provesti praveći igralište za najmlađe komšije.

Iako svake godine u Kalibunar kod Travnika dolazi i tri puta godišnje, Arnautović je ovog puta odlučio najmlađim komšijama napraviti igralište od drveta koje je sam dizajnirao, s obzirom na to da se godinama bavi grafičkim dizajnom.



Na ovaj korak se odlučio nakon što je u bh. medijima vidio kako pozitivne ideje mladih ljudi nailaze na razumijevanje i podršku zajednice.



"Pratim po medijima šta se događa i raduju me pozitivne inicijative i ideje. Prijatelj koji djeluje u Udruženju 'Zajedno za Kalibunar' je pokrenuo neke ideje, s obzirom na to da se mnogo toga dešava u centru Travnika, a ovdje ništa. Kada sam mu predložio ideju o pravljenju igrališta, rekao je da baš pored naše zgrade ima zemljište koje bi bilo odlično za to. Nakon što smo dobili dozvole pri kraju smo da obradujemo najmlađe komšije", kazao je Arnautović za Klix.ba.



Za realizaciju projekta Arnautoviću je trebalo tek sedam dana, a podršku su mu dali i iz nadležne službe Općine Travnik.



Iako današnja djeca većinom vrijeme provode koristeći mobitele, tablet uređaje i računare, Arnautović se ne boji da će igralište biti prazno.



"Djeca će uvijek biti djeca. Iako se igraju na tabletu, izaći će van bar nekoliko sati ili će ih roditelju izvesti u šetnju i da se igraju ovdje. O tome kakav je ovo projekt govori i svakodnevna podrška koju dobijam od komšija", zaključio je Arnautović.



Arnautović igralište pravi s djevojkom i još dvoje prijatelja, a ukoliko ih vrijeme posluži, svečano otvorenje planirano je u petak.