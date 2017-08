Svjedok u predmetu Vikić i ostali: "Čuo da je neka budala pobila zarobljenike"

Foto: Arhiv/Klix.ba

Svjedok Tužilaštva Bosne i Hercegovine negirao je da je prepoznao glas Dragana Vikića kada su Kerim Lučarević i Malik Krivić motorolom pozivali druge osobe u vezi sa zarobljenicima u policijskoj stanici u sarajevskoj općini Novi Grad, javio je BIRN Justice Report.

Svjedok Tužilaštva Bosne i Hercegovine negirao je da je prepoznao glas Dragana Vikića kada su Kerim Lučarević i Malik Krivić motorolom pozivali druge osobe u vezi sa zarobljenicima u policijskoj stanici u sarajevskoj općini Novi Grad, javio je BIRN Justice Report.

Murat Šabanović se prisjetio kako je 1992. godine s Kerimom Lučarevićem i Hajrudinom Šumanom autom otišao do policijske stanice u Novom Gradu jer je rečeno da su "uhapšeni neki četnici". Pojasnio je da je po dolasku bilo 200 ljudi koji su htjeli nasilu ući u stanicu da linčuju te osobe.



Svjedok je istakao da je Malik Krivić, komandir Treće policijske uprave, rekao Lučareviću da se “osam paketa mora isporučiti u Sarajevo na bezbjedno mjesto u Centralni zatvor jer im on ne može garantovati sigurnost”. Šabanović je negirao da se u tom razgovoru spominjalo da se te osobe prebace u Dom policije.



Kako je pojasnio svjedok, Lučarević i Krivić su radio-stanicama kontaktirali neke osobe, ali ne zna koga osim da se "prozivala jedinica Bosna".



Na predočene ranije iskaze, prema kojima je tvrdio da je prepoznao glas Dragana Vikića putem motorole, svjedok je naveo da je tačno ono što je danas kazao te da ne zna odakle Vikić u tim zapisnicima s obzirom na to da ga poznaje iz medija.



Šabanović je istakao da je “površinski” vidio zarobljenike u policijskoj stanici te čuo da su ih zarobili pripadnici Teritorijalne odbrane (TO) i rezervnog sastava milicije.



"Čuo sam možda peti ili šesti dan da je neka budala pobila neke zatvorenike. Otprilike se pričalo da je to ta grupa", rekao je Šabanović dodavši da nije čuo ime te "budale".



Svjedok Hajrudin Šuman je u aprilu 1992., nakon što je “VBR dejstvovao”, otišao s Kerimom Lučarevićem i još jednom osobom da vide je li neko preživio u Dom policije, gdje su se pozdravili s Vikićem.



Pojasnio je da su se nalazili ispred kancelarije Asima Duatbašića kada je došla informacija da je pucnjava u parku i da su izvjesni “Mišo Matić i njegovi pobili neke zarobljenike”. Vikić se, prema riječima svjedoka, “uhvatio za glavu”.



Na predočenu izjavu, prema kojoj je tvrdio da je Vikić rekao Dautbašiću da “izgleda da je Mišo one pobio”, svjedok je rekao da je to tačno.



Šuman je negirao da je išao kod Malika Krivića, odnosno da je ulazio u zgradu policije Novi Grad. Također je negirao da je ikada sjedio u autu s Muratom Šabanovićem.



U ovom sudskom predmetu, za zločin protiv ratnih zarobljenika optuženi su Dragan Vikić, Jusuf Pušina, Nermin Uzunović i Mladen Čovčić.



Optužnica ih tereti da su kao pripadnici policijskih i sigurnosnih struktura bili informirani o zarobljavanju osam pripadnika Jugoslovenske narodne armije (JNA) iz transportera u kvaru koji se nalazio na području sarajevskog naselja Dobrinja. Nakon toga su zarobljenici odvedeni na lokalitet Velikog parka, u blizini Doma policije, u središtu Sarajeva, gdje su ubijeni rafalnim pucanjem iz vatrenog oružja, u čemu su učestvovali optuženi Uzunović, Čovčić i druge osobe, navodi se u optužnici Tužilaštva BiH.



Suđenje će biti nastavljeno 7. septembra.