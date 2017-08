Svjedok na suđenju: Ceduljica i 19.000 KM za posao u Elektroprivredi BiH

Foto: Arhiv/Klix.ba

Na suđenju za zloupotrebe prilikom zapošljavanja u “Elektroprivredi BiH”, sjedok optužbe je rekao da mu je optuženi Ramiz Karavdić tražio 19.000 maraka da mu uposli sina.

Uposlenik Rudnika mrkog uglja Banovići Ibrahim Garić kazao je kako njegov sin Mensur ne radi od kada je završio školu za električara 2008. godine. Krajem proljeća 2016. godine, kako je rekao Garić, u poljoprivrednoj apoteci u Banovićima je od komšije Adila Modrića na ceduljici dobio broj mobitela uz koji je pisalo ime Ramiz.



"Adil mi je rekao da se javim Ramizu", rekao je Ibrahim i dodao da je znao kako se radi o Ramizu Karavdiću kojeg zna "iz viđenja", kao poštara. Svjedok je rekao da mu je Ramiz Karavdić rekao da se radi o poslu u Elektroprivredi i da mora platiti 19.000 maraka.



Prema riječima svjedoka, Karavdić je tražio od njegovog sina da mu pošalje podatke o završenoj školi. Dva mjeseca poslije, Karavdić je pozvao Gariće na kućni telefon, dok su bili na njivi i kupili sijeno.



"Ramiz je zvao sina da treba odnijeti diplomu u kafić ‘Astra’ u Banovićima“, rekao je Garić i dodao kako je njegov sin Mensur prokomentarisao da za traženi posao nema konkursa te rekao da zbog toga odustaje.



Na upit tužiteljice Bojane Jolović, Garić je potvrdio autentičnost ceduljice iz dokaznog materijala s riječima: "Jeste, to je ta ceduljica, izgužvana po mom novčaniku, praznom".



Mensur Garić je posvjedočio kako mu je otac rekao da je od Adila Modrića saznao da se Ramiz Karavdić raspituje za nekoga ko bi želio posao u Elektroprivredi.



"Ko od nas ne bi volio posao", rekao je Mensur Garić i dodao da mu je sve bilo sumnjivo jer nije mogao pronaći oglas za posao.



Prema riječima svjedoka, Karavdić ga je pozvao da donese diplomu u kafić u Banovićima i tog dana ga zvao pet do šest puta. "Poslao sam mu poruku - nisam zainteresovan“, rekao je Mensur Garić.



Karavdićev advokat Sanjin Bandović ispitivao je svjedoka zbog čega je u izjavi rekao kako mu je otac sedam dana nakon razgovora s Karavdićem rekao da se "za ovaj posao traži novac“. Svjedok je rekao da se ne može sjetiti svih detalja.



Svjedok Adil Modrić, vlasnik poljoprivredne apoteke u Banovićima, rekao je kako Karavdića poznaje kao stalnog kupca s kojim je „pričao o uzgoju voća“. Modrić je rekao kako mu je Karavdić u jednom neformalnom razgovoru u apoteci „spomenuo da traži električara za stalni posao“.



"Nije spominjao firmu, ne sjećam se toga", rekao je Modrić i dodao kako je Karavdiću preporučio da nazove njegove komšije Gariće, ali da se ne može sjetiti da li je ostavio ceduljicu s brojem telefona.



Nekoliko dana poslije Modrić je Gariću rekao da Karavdić traži električara, da bi mjesec dana kasnije Karavdić rekao da ne može dobiti Garića na telefon.



Modrić je rekao kako ne prati sudski proces, ali da iz Banovića poznaje Mirsada Kukića i Karavdića, čiji je sin nedavno bio u njegovoj apoteci. „Bio je Ramizov sin nedavno, kupio dio za mašinu i izašao“, rekao je svjedok.



Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu optužilo je Amira Zukića, Safeta Bibića, Nedžada i Senada Traku, Ramiza Karavdića, Eseda Džananovića, Asima Sarajlića i Mirsada Kukića.



Zukić i Bibić se, prema navodima Tužilaštva, terete da su u toku 2016. organizirali grupu kojoj su se pridružili Senad i Nedžad Trako, kao i Karavdić, te su pronalazili osobe koje su bile spremne da daju novac za zaposlenje u “Elektroprivredi BiH”. Nakon toga, dodali su iz Tužilaštva, koristeći svoj uticaj preko Džananovića, Zukić je realizirao nezakonita zapošljavanja u “Elektroprivredi”.



Na ovom ročištu, odbrana Mirsada Kukića zatražila je razdvajanje predmeta zbog zdravstvenog stanja optuženog. Sud će do narednog ročišta sredinom septembra donijeti odluku o mogućem razdvajanju predmeta.



Suđenje se nastavlja u ponedjeljak 18. septembra, prenosi Birn.