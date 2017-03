Sveštenik član komisije UKC-a u Banjoj Luci koja odlučuje o abortusima

UKC RS (Foto: Klix.ba)

U Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske ravnopravan član etičkog odbora za abortus je jedan sveštenik, potvrdili su iz ove zdravstvene ustanove.

"U naš etički odbor koji odlučuje o prekidu gestacijske trudnoće poslije navršene 20. sedmice imenovana je jedna sveštena osoba", kazali su za Blic u Univerzitetskom kliničkom centru.



Dodaju da u etičkom odboru predstavnik građana može biti iz reda naučnih, pravosudnih i drugih stručnih organa i organizacija. Stav predstavnika Crkve je da je najvažnije da ne dođe do abortusa koji se smatra jednim od najvećih grijehova.



"Život ne može da oduzme onaj ko ga nije dao. To znači da ni majka ni ljekar ne mogu da odlučuju o tome da li će jedno dijete doći na ovaj svijet ili ne. Zato je logično i opravdano da sveštena osoba bude na raspolaganju budućim majkama, odnosno da im objasni s kolikim grijehom će se suočiti ako pobace. Naime, život može da uzme samo onaj ko ga je dao, a to je Bog", poručuju sveštenici.



Udruženja koja se bave pravima žena ne dijele mišljenje Crkve i smatraju da o prekidu trudnoće treba odlučivati samo majka.



"Zaista je van pameti da se o tome pita neki sveštenik pa čak i ljekar. Majka je ta koja treba donijeti odluku da li će roditi ili ne. Iskreno, nisam ni znala da i kod nas sveštenici odlučuju o ovim stvarima. Njima definitivno nije mjesto u bolnicama", ističe Nada Golubović, predsjednica Upravnog odbora "Udruženih žena" Banja Luka.