Suđenje bivšim čelnicima GRAS-a: Tužilaštvo KS iznijelo dokaze o nabavci praonica

Svjedokinja Tužilaštva Kantona Sarajevo na suđenju bivšim čelnicima Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća (KJKP) GRAS govorila je o tenderskoj proceduri za nabavku praonica za vozila.

Foto: Arhiv/Klix.ba

Svjedokinja Edina Ćeman je potvrdila da je kao pravnica u GRAS-u bila član Komisije za odabir ponuđača sa ekonomistom preduzeća i još tri inžinjera.



"Gorući problemi tada su bila prljava vozila. Čak smo dobijali i prijave inspekcije zbog čega je bilo potrebno uraditi nešto", rekla je svjedokinja.



Ona je ispričala da ju je samo interesirao pravni aspekt tendera. Utvrdila da je sve urađeno prema proceduri, ali se nije mogla sjetiti koliko se puta komisija sastala tokom odabira ponuđača za autopraonicu.



Ćeman je kazala da je prihvaćena ponuda slovenske firme "Elesprom" od 1,8 miliona konvertibilnih maraka, na šta se žalila firma "Tehno Union", čija ponuda je iznosila 700.000 KM, prenosi Balkanska istraživačke mreže (BIRN).



"Potpisan je ugovor s izabranom firmom u skladu s odlukom koja je donesena. Ugovor sam ja parafrirala", dodala je svjedokinja.



Tužilac Senad Osmić je svjedokinji pročitao dio iskaza istrage u kojem je navela da se Komisija sastala samo jednom prilikom otvaranja tenderske dokumentacije, te da je potpisala zapisnik, iako nije bila prisutna, jer je vjerovatno bila zauzeta.



Svjedokinja je kazala u sudnici da, ako je potpisala zapisnik, znači da je bila saglasna s njegovim sadržajem i da ga je prethodno pročitala.



Tužilac je pročitao i dio iskaza u kojem je svjedokinja utvrdila kako joj je kolegica rekla da se Slovencima žuri i da će njene eventualne primjedbe biti ugrađene u ugovor, zbog čega je stavila paraf. Navela je i da misli kako njene primjedbe nisu na kraju bile u ugovoru, među kojima je bila ta da je sud u Mariboru nadležan za spor. Ćeman je istakla da nije imala značajnih primjedbi, te navela da je od iskaza u istrazi prošlo dosta vremena.



Bivšeg direktora GRAS-a Ibrahima Jusufranića i šefa turističke poslovnice ovog preduzeća Branislava Petrovića optužnica tereti da su od 2001. do polovine 2006. godine kao odgovorne osobe iskoristili svoje službene položaje i ovlaštenja, te nisu obavili svoje dužnosti, čime je nanesena šteta GRAS-u i budžetu Kantona Sarajevo. Prema navodima Tužilaštva KS, Jusufranić je preduzeću i budžetu KS nanio štetu veću od 880.000 KM, a obojica se terete da su drugome pribavili korist blizu 100.000 KM. Petrović se tereti i za krivotvorenje službene isprave.



Odgovarajući na pitanja Jusufranićevog branioca Senada Krehe, svjedokinja Ćeman je rekla da je Upravni odbor GRAS-a donio odluku za nabavku četiri autopraonice.



Na upit Muhidina Kape, Petrovićevog branioca, svjedokinja je kazala da Jusufranić nije vršio nikakav pritisak, niti se "petljao" u tendersku proceduru.

Branilac Kapo je također upitao da li je u iskazu koji je dala tokom istrage navela da je pitala kolegicu u čemu je razlika između ponuđača od 1.8 miliona i 700.000 KM i da je dobila odgovor da je to isto kao razlika između Mercedesa i Fiće, na šta je svjedokinja odgovorila potvrdno.



"'Elesprom' su čistili i krovove vozila, dok su ovi drugi čistili vozila samo sa strana", dodala je svjedokinja.



Prije davanja njenog iskaza u sudnici, Petrovićeva Odbrana je unakrsno ispitala svjedoka Abdulaha Grdžu, koji je potvrdio da je od zarade za marketinške usluge 60 posto trebalo ići firmi "Hellner More d.o.o." na čijem je čelu on bio, a GRAS-u 40 posto, kako je bilo navedeno u generalnom ugovoru između ovih firmi.



On je dodao da kod konkretnog posla na finalnoj fakturi nije bilo nikakvih troškova, niti da su spominjani dodatni troškovi. Nastavak suđenja je planiran 9. marta.