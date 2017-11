Sudija Milan Blagojević: Zaključci VSTV-a su protivpravni, prestajem biti član Udruženja sudija RS-a

Foto: ATV

Sudija Okružnog suda u Banjoj Luci Milan Blagojević obavijestio je Udruženje sudija Republike Srpske kako više ne želi biti njihov član zbog zaključaka Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH koje su podržali.

"Kolega Milenko Milekiću i ostali koji ste uzeli sebi za pravo da, pod

maskom Udruženja sudija Republike Srpske, govorite u ime svih sudija

Republike Srpske, obavještavam vas javnim putem da se uopće ne slažem s vašim stavom i stavom Udruženja sudija Republike Srpske kojim ste u cijelosti podržali zaključke usvojene na nedavnoj sjednici VSTV-a BiH od 25/26. oktobra 2017. godine, u sklopu razmatranja informacije Republičkog centra za istraživanje rata i ratnih zločina", napisao je Blagojević.



On ističe da zaključci VSTV-a BiH, a posebno famozni peti zaključak, nisu samo eklatantan primjer ataka na nezavisnost sudija i tužilaca, već im je suština da budu mehanizam za obračun moćnika sa za njih nepodobnim sudijama i tužiocima.



"Stoga je nedopustivo da za račun interesa pojedinaca i njihovog promovisanja vi, a da prethodno nije obavljena široka rasprava sa svim sudijama u Republici Srpskoj, koristite Udruženje sudija Republike Srpske i da pod njegovim imenom prikazujete da sve sudije u Republici Srpskoj podržavaju navedene zaključke VSTV-a, iako su to, ne samo protivpravni, nego i anticivilizacijski zaključci", navodi Blagojević.



On je javno obavijestio da s trenutkom slanja maila prestaje biti član Udruženja sudija Republike Srpske.



"U članstvo tog udruženja ću se eventualno vratiti kada se uvjerim da je u njemu prestalo ponašanje koje podržava 'nepravo' i anticivilizacijske činove i kada Udruženje prestane biti instrument u rukama pojedinaca", zaključio je Blagojević.