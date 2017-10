Konferencija i izložba o vodosnabdijevanju i gubitku vode u vodovodnom sistemu počela je danas na Internacionalnom Univerzitetu u Sarajevu (IUS). Stručnjaci za vodovod iz Turske i BiH te predstavnici turskih firmi i domaćih vlasti danas i sutra će razgovarati o novim tehnologijama uz pomoć kojih bi se mogla stabilizirati vodovodna i kanalizaciona mreža u glavnom gradu BiH.

Na početku konferencije prisutnima se obratio Erkan Ture, rektor IUS-a, koji je istakao kako je ovaj događaj još jedan dokaz uključenosti Turske u razvoj i napredak infrastrukture Sarajeva.



"Nadam se da ćemo naučiti mnogo jedni od drugih. Drago mi je što smo ugostili stručnjake za vodovod iz cijelog svijeta čije znanje i mišljenje može pomoći Sarajevu. Voda nas povezuje i u ovom trenutku ne može ništa biti važnije od prihvatanja novih tehnologija koje će nam osigurati najvažniji komfor, a to je da imamo vodu", rekao je Ture.



Učesnici konferencije danas će razgovarati o novim načinima regulacije vodovodne mreže, kontrole gubitka vode, novim pristupima upravljanja vodom i pritiskom te projektu smanjenja gubitka vode.



Prije nego su se učesnici upoznali o prvoj turskoj mašini za bušenje tunela, prisutnima je dobrodošlicu poželio i načelnik Općine Ilidža Senaid Memić. Na početku govora on se našalio govoreći učesnicima konferencije kako su došli u Sarajevo, ali su ustvari blizu Sarajeva.



"Ilidža je glavni izvor za vodu koja je veoma važan resurs. Međutim, ove godine imamo velike probleme jer 20 godina nismo ništa ulagali u konstrukciju vodovodne mreže. Danas imamo dovoljno vode, ali gubimo je čak 70 posto. Moramo naći način da promijenimo situaciju, a za to prvo moramo promijeniti način na koji razmišljamo te prihvatiti nove tehnologije. Imamo dobre kapacitete vode, ali voda nam odlazi u rijeke. Moramo sve promijeniti. Pola miliona ljudi u Sarajevu sada brine za vodu. Kod nas inače svi znaju samo za političke probleme, a ne za tehnološke. Trebaju nam obrazovani ljudi. Napravili smo hiljadu grešaka s našom vodom i nadam se da će nam ovo poslužiti da shvatimo koji su naši problemi. Ne želim da nam neko daje sadaku, želim da se pazimo kao braća", kazao je Memić.



Dvodnevna konferencija koja se održava na IUS-u dosad je održana u više zemalja svijeta, gdje su građanima koji imaju poteškoće s vodovodnim mrežama predstavljena moguća rješenja problema. Predsjednik turskog društva za infrastrukturu i tehnologiju izgradnje vodovodne mreže bez kopanja Yasin Torun, izrazio je veliko zadovoljstvo što može na neki način pomoći Sarajlijama.



"Nadam se da ćemo kroz razmjenu znanja i vještina na ovoj konferenciji uspjeti pronaći rješenje za sve probleme u vezi s vodovodnom mrežom u Sarajevu", naglasio je Torun.



Prilikom posjete IUS-u, nekoliko stručnjaka iz Turske prošle godine su imali priliku razgovarati o problemima nestašice vode u glavnom gradu BiH s Nezirom Hadžićem, tadašnjim direktorom preduzeća Vodovod i kanalizacija Sarajevo. Danas ih je dočekala nova v. d. direktoric Azra Muzur.



"Želimo u naš sistem uvoditi nove tehnologije. Borba s gubicima vode i rješavanje kratkoročnih gubitaka na dnevnoj bazi je primarno opredjeljenje nove uprave VIK-a. Imamo dovoljno izvorišta, ali je problem transport vode do krajnjeg potrošača, što je uzrok nedovoljnog ulaganja u popravke kvarova. Tome je posebno doprinio ratni period. Želimo popraviti imidž ovog preduzeća. Ovo nije samo komunalno preduzeće, već i strateško. Usvajat ćemo nove tehnologije kako bismo olakšali sebi, jer ne želimo se zamarati klasičnim metodama kopanja i iskopavanja. Dosad nismo koristili nove tehnologije, ali sad su nam itekako potrebne", istakla je Muzur.



Učesnicima konferencije koja se održava na IUS-u sutra će biti predstavljeni primjeri bušenja vodovodne mreže u Kazahstanu, izdržljive cijevi koje se postavljaju bez kopanja, efikasni načini ubrizgavanja injekcije bentonita, tehnologije ugradnje instalacija i cjevovoda bez kopanja te smanjenja gubitaka vode. Nakon toga, svi učesnici će prošetati Sarajevom.