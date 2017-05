Stručnjaci: BiH nije pošteđena hakerskih napada unutar globalne mreže

Foto: Pixabay

Tehničari širom svijeta rade na saniranju posljedica nakon hakerskih napada, dok u Bosni i Hercegovini još uvijek nema pouzdanih informacija da li je napada uopšte bilo. No, stručnjaci upozoravaju da BiH ni ranije nije bila pošteđena takvih napada, što i sada treba shvatiti kao realnu prijetnju.

