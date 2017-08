Stanari zgrade u ulici Ramiza Jašara br. 13, koja se nalazi u ilidžanskom naselju Lužani, zbog neriješenih ili djelimično riješenih pitanja infrastrukturne prirode prilikom izgradnje tih zgrada imaju velike probleme s nesnosnim smradom i djelimično riješenim kanalizacionim odvodom te izlijevanjem kanalizacije na cestu.

"Osim problema nesnosnog smrada, u strahu smo za naše zdravlje i zdravlje naše djece koja se upravo na mjestu izlijevanja često igraju, jer je normalno da se djeca druže i igraju ispred zgrade", rekao je Nusret Hećo, jedan od stanara.



Priča nam kako godinama traže rješenje ovog pitanja.



"Mi imamo neku improviziranu kanalizaciju koja nije priključena na glavni kanalizacioni sistem koji je udaljen samo desetak metara od zgrade. Pokušali smo naći rješenje u dogovoru s firmom CET BAH koja je bila izvođač radova i koja nam je prodala stanove, ali i KJKP Vodovod i kanalizacija i Hidromontažom Sarajevo, koja je zadužena za održavanje naše zgrade, te Općinom Ilidža. Ovo je jedan začarani krug i tako nas godinama samo prebacuju na druge adrese", rekao je Hećo.



Stanari su u strahu da bi zbog izlijevanja kanalizacije moglo doći do neke epidemije i ističu da stalno zovu komunalne inspekcije, ali bez rezultata.



"Žalosno je da živimo u uslovima u kakvim su ljudi živjeli u 18. vijeku, a i tada su imali bolje riješenu kanalizaciju. Mi od useljenja nikada nismo mogli otvoriti prozor ili osušiti veš na balkonu. To su nehumani uslovi za življenje i svi gledamo da što prije napustimo stanove nakon što se probudimo. Jednostavno, smrad od kanalizacije smeta i okolnim zgradama i ne zna se je li gore ljeti ili zimi.



"Jedino smo mirni tri-četiri dana kada jednom mjesečno dođe cisterna Hidromontaže i očisti ovu našu improviziranu kanalizaciju. Sav naš novac koji godinama redovno uplaćujemo ovoj firmi koja je zadužena za održavanje našeg objekta, ona koristi samo za cisternu za čišćenje kanalizacije. U ponedjeljak smo zvali Hidromontažu i tražili da pošalju cisternu, ali nam je sekretarica rekla da to ne mogu uraditi jer je direktor na godišnjem, kao da će on lično doći i čistiti kanalizaciju", rekli su stanari.