Stagnacija uzela maha: RS bi 2018. mogla prestići FBiH po broju kilometara autoputa

Bosna i Hercegovina, odnosno entiteti imaju dva javna preduzeća za gradnju i upravljanje autoputevima - Autoceste FBiH i Autoputevi RS. Prvo spomenuto preduzeće držalo je dugogodišnju prednost po brzini gradnje i broju upotrebljivih kilometara, ali se čini da će manji bh. entitet uskoro preuzeti vodstvo.

