U novembru prošle godine izmjenama i dopunama Zakona o policiji i unutarnjim poslovima, koje su po hitom postupku predložene i usvojene, u Republici Srpskoj su prestali da postoje centri javne bezbjednosti, a umjesto njih su formirane policijske uprave, njih deset.

Razlog za ovu transformaciju, kako je tada obrazloženo, bilo je povećanje efektnosti rada policije, veća pokrivenost terena, samim tim i veća sigurnost. Konkretne aktivnosti na reorganizaciji su počele u aprilu ove godine.



Nepunih pola godine kasnije pokušali smo u Ministarstvu unutarnjih poslova RS-a saznati koje su konkretne koristi bile od reorganizacije. Ipak, odgovorili su nam da još nisu spremni da daju odgovore, odnosno da još nije izvršena analiza reorganizacije. Nisu odgovorili ni na pitanje kada će ta analiza biti završena, koliko novca je potrošeno ili će tek biti potrošeno na promjenu simbola te da li je zbog reorganizacije zaposlen dodatni broj policajaca i administrativnih radnika.



Zamjenik načelnika PU Banja Luka Duško Pena je na posljednjoj konferenciji za medije uprave na naš upit odgovorio da je nekadašnji CJB Banja Luka novom organizacijom podijeljen na tri policijske uprave, u Banjoj Luci, Mrkonjić Gradu i Gradišci, a da se na osnovu pojedinih statističkih podataka može primijetiti da ova novina nije bila bezrazložna.



"Primjera radi, mi u julu ove godine nismo imali evidentirano nijedno krivično djelo razbojništva, što nije baš bio slučaj u ranijem periodu. Ja vam sada ne mogu reći da li se to desilo baš zbog reorganizacije, to će pokazati analize, ali smo do takvih rezultata stigli prevashodno zahvaljujući timskom radu i zajedničkim naporima svih nas zajedno u policiji. Moglo bi se reći da je stepen sigurnosti povećan", istakao je Pena.



Nekadašnji policijski operativac, potom poslanik u Narodnoj skupštini RS-a i sadašnji potpredsjednik SDS-a Kostadin Vasić nam je rekao da je inicijalna zamisao bila dobra, ali da se u međuvremenu ona izrodila u nešto drugo, pogotovo na području Zvornika, u kojem on živi.



"Po pitanju pokrivenosti terena i sigurnosnog aspekta to je moglo dati velike rezultate, Zvornik je nekada imao centar, poslije toga je pripadao CJB Bijeljina, radilo se o ogromnoj teritoriji koja se nije mogla pokriti iz Bijeljine i kada pogledate iskorištenost, ta izmjena je trebalo da ima nekog smisla. Međutim, ono što je konkretno urađeno na terenu mi daje za pravo da kažem da su samo potrošili pare na izmjenu tabli, pečata, memoranduma i svega ostalog, ali su suštinski htjeli samo da namire, odnosno zaposle svoj kadar, tu mislim na aktuelnu vlast koja je iskoristila tu priliku da udomi stotinjak nekih svojih ljudi, ali to na terenu sada uopće ne funkcioniše, bar ja smatram tako. Ne samo da ne funkcioniše, nego se nije mrdnulo s mrtve tačke u vezi s rasvjetljavanjem slučajeva privrednog kriminaliteta, broj saobraćajnih nesreća, javni red i mir, sve je ostalo isto osim toga da su oni pozapošljavali svoje ljude, kao uostalom i u mnogim drugim institucijama", rekao je Vasić za Klix.ba.



Nekadašnji policijski inspektor, a danas stručnjak za sigurnost Dragomir Jovičić kaže da nema ništa sporno u promjeni organizacije i da se to dešava s vremena na vrijeme.



"Nekada smo imali SUP-ove, pa CSB-ove, pa CJB-ove, to je za mene formalna stvar da li ga zoveš ovako ili onako, svakako da organizacija nije statična kategorija, ona mora da se mijenja s promjenama okolnosti i uslova rada, ali tu je ključna stvar da organizacija policije mora biti usklađena s organizacijom pravosuđa, teritorijalnih policijskih organizacija treba da ima onoliko koliko ima teritorijalnih pravosudnih organizacija jer sve što policija radi u 95 posto slučajeva završi kod nekog suda, a ta usklađenost ovim izmjenama nije postignuta. Lično ako me pitate ja ih ne bih nazvao policijskim upravama, mislim da je to više bilo ugledanje na zemlje iz okruženja, odnosno Srbiju i Hrvatsku, gdje odavno postoje te policijske uprave", naveo je Jovičić.