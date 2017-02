Sredinom februara na snagu stupa rigorozniji zakon o sigurnosti saobraćaja u BiH

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojio je Izvještaj Zajedničke komisije oba doma za postizanje identičnog teksta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini.

Foto: Arhiv/Klix.ba

Izvještaj Zajedničke komisije prije usvajanja u Domu naroda usvojio je 18. januara i Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH, čime je i završen proces vezan za izjašnjavanje o zakonu o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH.



Ostaje još da predsjedavajući oba doma Parlamentarne skupštine BiH potpišu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH, nakon čega će biti upućen na objavljivanje u Službeni list BiH, a stupiti na snagu osmi dan od dana objavljivanja.



Ovim zakonom pooštrena je kaznena politika za učesnike u saobraćaju koji krše zakon, posebno u kontekstu novčanih kazni koje su povećane u brojnim segmentima poput brze vožnje, nevezanja pojasa i razgovora na mobilni telefon.



"Novim zakonom je predviđeno i kažnjavanje pijanih suvozača. Također, oni koji su tek položili vozački ispit dvije godine neće moći sami voziti automobil u periodu od 12 do 4 sata ujutro", rekao je nedavno u razgovoru za Klix.ba ministar saobraćaja i komunikacija BiH Ismir Jusko.



Novim zakonskim rješenjem kazne za nevezanje pojasa iznosit će od 100 do 300 KM, dok će kazna za držanje djeteta u krilu biti nešto veća i iznosit će 500 KM.



Što se tiče ostalih kazni, novim zakonom je predviđeno da će prekoračenje brzine veće od 30 kilometara na sat, umjesto dosadašnjih 200 KM, sada koštati i do 1.000 KM. Svi oni koji odbiju alkotestiranje ili budu imali više od 1,5 promila alkohola u krvi platit će kaznu od 400 do 1.000 KM.



Za vozače koji voze neregistrovane automobile, kao i za one koji voze djecu mlađu od 12 godina na prednjem sjedištu kazne su od 400 do 1.000 KM. Država će izazivanje prekomjerne buke ili škripe kažnjavati iznosima od 50 do 250 KM, kao i bicikliste i motocikliste bez zakopčane kacige sa 50 KM.



Novim zakonom predviđene su kazne i za pješake koji na saobraćajnici koriste mobilni telefon ili imaju slušalice u ušima (40 KM), vožnju bez upaljenog kratkog svjetla (30 KM), kao i za bicikliste ili motocikliste koji prevoze pijane osobe (30 KM).