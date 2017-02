Sraman potez: Delegati u Parlamentu FBiH povećali sebi naknade za odvojeni život

Teška ekonomska situacija u zemlji nije spriječila parlamentarce u FBiH da sebi izglasaju povećanja naknada za odvojeni život i to za 200 KM. Ovim potezom poslana je jasna poruka da se vlasti ne planiraju solidarisati s građanima BiH i podnijeti teret "bolnih reformi".

Predrag Kojović (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Aner Žuljević (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Salih Kruščica (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Administrativna komisija Doma naroda Parlamenta FBiH donijela je odluku kojom je delegatima povećana naknada za 200 KM po osnovu troškova za odvojeni život.Član ove komisije i delegat u Domu naroda Parlamenta FBiH Predrag Kojović kazao je za Klix.ba da se to pitanje iz mjeseca u mjesec vraćalo na dnevni red administrativne komisije."Uprkos etičkoj i finansijskoj argumentaciji koju sam iznosio protiv takve odluke, ona je nedavno usvojena. Ako bih je morao ocijeniti jednom riječju, okarakterisao bih je kao moralno skandaloznu. Nažalost, u našem političkom životu to je samo još jedan od bezbroj primjera koji pokazuju nivo do kojeg su pripadnici vladajuće koalicije potpuno izgubili kontakt sa socijalnim stanjem u kojem većina građana BiH živi i radi", rekao je Kojović.Dodao je da takvi potezi polaze od pretpostavke da će eventualne kritike ovakvih odluka na društvenim mrežama trajati samo do nekog sljedećeg skandala i da će građani ponovo birati one parlamentarce koji su donijeli takve odluke, ne prema njihovim ideološkim ili moralnim kriterijima, nego na osnovu njihove etnopartijske pripadnosti.Delegat u Domu naroda Parlamenta FBiH Aner Žuljević rekao nam je da je odluka o povećanju naknade za odvojeni život u Domu naroda kontinuitet politike SDA i HDZ-a i njihovih partnera iz SNSD-a u Domu naroda."Ako se u bilo šta možemo pouzdati kada je riječ o politici ovih stranaka, onda je to korištenje svake mogućnosti da se bahato uvećavaju plate i naknade zvaničnika u državnim institucijama. Posebno je znakovito da se ova odluka donosi na treću godišnjicu društvenih protesta građana koji su, između ostalog, tada tražili i ukidanje ovakvih sramnih naknada", kazao je on.Ističe da što se tiče njega i SDP-a BiH, njihova je politika vrlo jasna jer su se, kako kaže, zalagali za ukidanje svih besmislenih naknada."Vlada FBiH koju je vodio SDP je ukinula ovu naknadu i svela je na 1 KM, jer je tobože to zakonska obaveza, da bi je Vlada Fadila Novalića odmah vratila na iznos koji je bio prije toga. Također, u prošlom sazivu Parlament FBiH je prepolovio ove naknade, ali evo čim je u Parlamentu formirana većina SDA i HDZ, to se opet vraća na staro. Kao zastupnika u Parlamentu mene je sramota ovakvih odluka mojih kolega", rekao je Žuljević.Ovim povodom razgovarali smo i s predsjednikom Sindikata državnih službenika i namještenika FBiH Salihom Kruščicom koji je kazao da je riječ o skandaloznoj odluci s obzirom na to da vlasti traže da se štedi zbog sprovođenja reformske agende."To što je urađeno je sramotno. Ovakva odluka me ostavila bez riječi jer svi dobro znamo šta oni pričaju kada je riječ o uštedama na račun državnih službenika. Povećali su nešto što nije zasluženo i realno", kazao je Kruščica.Zaključio je da je krajnje vrijeme da počne sprovođenje reformi, ali da to treba biti rađeno na prinicpu da ista pravila važe za sve pa tako i za organe vlasti.