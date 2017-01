Sportska dvorana na Grbavici čeka osnivanje preduzeća koje će njom upravljati

U martu prošle godine svečano je otvorena sportska dvorana na Grbavici u Sarajevu, a danas se u njoj samo periodično održavaju sportske i druge manifestacije. Iako su u dvorani postavljene tribine s blizu 1.500 sjedećih mjesta, koševi, golovi, mreža za odbojku, strunjače i ostala dodatna sportska oprema, dvorana danas ne služi u potpunosti svojoj svrsi.

Iz Općine Novo Sarajevo za Klix.ba su kazali da će kontinuirane aktivnosti početi kada upravljanje sportskom dvoranom preuzme Javno preduzeće (JP) ONSA.Kada je riječ o uspostavi JPONSA, do sada su imenovani Skupština i Nadzorni odbor, a u toku je ponovni konkurs za odabir direktora preduzeća, s obzirom na to da je prethodni konkurs koji je bio raspisan poništen, jer kandidati koju su konkurirali nisu zadovoljili kriterije."Općinska tehnička služba do početka rada preduzeća vodi brigu o tehničkim aspektima sportske dvorane. Sportska dvorana je opremljena najsavremenijom sportskom opremom i ispunjava sve evropske standarde za dvoranske sportove. Trenutno je u toku ponovni Javni poziv za nabavku specifične opreme za kuglanu i streljanu, s obzirom na to da su dva ranije raspisivana tendera bila neuspješna, jer nijedan ponuđač nije ispunjavao uslove", navode iz Općine Novo Sarajevo.Dodaju kako se aktivnosti na pomoćnom terenu s vještačkom travom, koji djeluje u okviru sportskog kompleksa dvorane, održavaju svakodnevno. Na pomoćnom terenu Općina je finansirala izgradnju reflektora, a trenutno je u toku rješavanje potrebnih procedura s JP Elektroprivreda kako bi reflektori počeli raditi i omogućili da se treninzi, turniri i utakmice održavaju i u noćnim satima."Osim za dvoranske sportove, dvorana je osposobljena i za organiziranje kulturnih, sajamskih i ostalih sadržaja, a ubrzo nakon njenog otvaranja, u njoj je prvi put organizirana svečana dodjela 456 stipendija učenicima srednjih škola i studentima te je također održano i nekoliko međunarodnih sportskih turnira u stonom tenisu, streljaštvu, malom fudbalu i odbojci", napominju iz Općine Novo Sarajevo.Općinske službe trenutno rade i na izradi programa aktivnosti, koji će u saradnji s nevladinim organizacijama i sportskim udruženjima biti realizirani u sportskoj dvorani u narednom periodu.Gradnja sportske dvorane na Grbavici je počela 2010. godine, a koštala je blizu devet miliona KM. Simbolično je otvorena na 20. godišnjicu reintegracije ovog naselja.