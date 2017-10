Sporni Dodikov mercedes: Vozilo zakupljeno od "Comsara" za potrebe VIP ličnosti dok borave u RS

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske (MUPRS) danas je saopćeno da na ugovor o zakupu vozila marke "mercedes“ sa d.o.o. "Comsar Energy Hidro“ Banja Luka, nije bilo primjedbi revizije, koja ga je kontrolisala u više navrata.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske (MUPRS) danas je saopćeno da na ugovor o zakupu vozila marke "mercedes“ sa d.o.o. "Comsar Energy Hidro“ Banja Luka, nije bilo primjedbi revizije, koja ga je kontrolisala u više navrata.

Vozilo se koristi od 2012. godine, kako navode iz entitetske policije, za potrebe VIP ličnosti i gostiju za vrijeme njihovog bezbjednog boravka na teritoriji RS.



Ugovor o zakupu, dodaju, sklopljen je s “Comsarom” u pregovaračkom postupku javne nabavke.



O ovom ugovoru danas je govorio na konferenciji za novinare u Banjoj Luci član Glavnog odbora SDS-a i ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić, ustvrdivši da je zakupljen za potrebe entitetskog predsjednika Milorada Dodika.



Dragan Mektić tvrdi da ima podatke da služba Predsjednika RS zakupljuje “mercedes” od kontroverznog biznismena Rašida Serdarova od 2012. i da je to upravo automobil kojim se vozi Milorad Dodik.



Ministar sigurnosti BiH pokazao je danas novinarima tu dokumentaciju.



On navodi da se iz “dokumentacije vidi da je 2012. godine MUP Republike Srpske uzeo pod zakup mercedes "S" klase od kontroverznog biznismena Rašida Serdarova i njegove firme "Comsar". Nakon toga, dodaje Mektić, Vlada RS taj automobil ustupa na korištenje službi Predsjednika RS uz zakup od 2.000 KM mjesečno.



Mektić tvrdi da je to jedan od dva mercedesa "S" klase koje predsjednik RS ima u svom voznom parku. Navodno se radi o vozilu koje se nedavno zapalilo kod Laktaša.



Mektić je upitao Dodika zašto na referendumu ne pita narod da li je za zakon o ispitivanju porekla imovine.



Mektić je naveo i da je direktor bolnice u Zvorniku smijenjen zato što nije htio da šalje pacijente u privatnu kliniku Lazara Prodanovića, poslanika u Parlamentu BiH.