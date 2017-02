Muriz Memić je danas na protestnoj šetnji podijelio snimak nadzornih kamera u noći kada je smrtno stradao njegov sin Dženan Memić.

Porodica Dženana Memića danas je na mirnim protestima s okupljenima podijelila snimak nadzornih kamera u noći 8. februara 2016. godine.Muriz Memić tvrdi da je riječ o snimku s nadzornih kamera iz Velike Aleje na kojem je, prema njegovim riječima, vidljivo da sporni kombi Ljube i Bekrije Seferovića nije oštećen.Seferović je optužen u ovom slučaju i trenutno je u toku suđenje. Muriz Memić tvrdi da mu je videosnimak s Kuvajtske rezidencije neko ostavio u kući i da ga je on poslao u Kanadu na vještačenje.On je danas predao zahtjev u Tužilaštvo Kantona Sarajevo u kojem traži ostavku glavne tužiteljice ove pravosudne institucije Dalide Burzić. U svom zahtjevu navodi kako Dalidu Burzić podsjeća i upozorava na neke od stvari koje su se desile u njihovom dosadašnjem odnosu."Podsjećam vas na neke stvari koje su se desile ranije, a koje su započele povodom provođenja istrage Kantonalnog tužilaštva na čijem ste čelu vi, a u vezi tragičnog događaja od dana 8. februara 2016. godine u kojem je ubijen moj sin Dženan Memić.Dana, 15. marta u pratnji Ifeta Ferageta primili ste me u vaše službene prostorije i u punom povjerenju ste mi tom prilikom između ostalog kazali 'Nije on njega htio ubiti, došlo je do naguravanja, koje je eskaliralo, a za Alisu Mutap ste kazali ja nju ne dam, jadna ona ide hodžama.Dakle, vi ste osoba i institucija koja je moju sumnju da mi je sin ubijen potvrdila i to na jako slikovit i nedvojben način. Da niste imali dokaze ne biste mi ni kazali. A sve navedeno potvrdili pokretanjem istrage za krivično djelo po nezakonitom počiniocu", navodi se, između ostalog u zahtjevu za ostavku Dalide Burzić.