Gusta magla u poslijepodnevim satima prouzrokovala je ogromne probleme vozačima u okolini Lukavca i Tuzle.

Nedugo nakon saobraćajne nesreće koja se oko 15 sati dogodila na dijelu magistralnog puta M-4 Tuzla-Lukavac u kojoj je učestvovalo devet automobila, došlo je do još jednog udesa u kojem je učestovalo pet vozila.Kako su za Klix.ba kazali iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona (MUP TK), u saobraćajnoj nesreći koja se oko 15 sati dogodila na dijelu magistralnog puta puta M-4 Tuzla-Lukavac, u mjestu Bistarac učestovalo je sedam automobila i dva teretna vozila.Tom prilikom tri osobe su lakše povrijeđene, a uviđaj su obavili policijski službenici Policijske uprave Lukavac.Nedugo nakon ove nesreće, zbog jako guste magle i ogromnih gužvi u saobraćaju, na istom magistralnom putu, ali u mjestu Lucijana došlo je do još sudara pet automobila.Prema prvim informacijama, povrijeđenih nije bilo, a na automobilima je pričinjena znatna materijalna šteta.Zbog nesreća došlo je do stvaranja kilometarskih kolona.Iz BIHAMK-a Vozačima apeluju na oprez na dionicama Gračanica-Tuzla-Ugljevik, Tuzla-Dubrave, Tuzla-Srebrenik i Tuzla-Živinice, zbog jako guste magle i klizavog kolovoza.