Građani Kantona Sarajevo jutros uglavnom poštuju odluku Vlade KS o saobraćanju vozila po principu par-nepar, a danas mogu saobraćati vozila čiji je posljednji registarski broj paran.

Na gradskim saobraćajnicama jutros se vozači uglavnom pridržavaju pravila da mogu saobraćati automobili s parnim registarskim tablicama, što znači da zabrana važi za sva vozila čija registarska oznaka završava brojevima 1, 3, 5, 7, 9, a kako je ranije potvrđeno zabrana će se od ponoći odnositi na parne brojeve.



S obzirom na poštivanje pravila, jutros su zabilježene i smanjene saobraćajne gužve, a kojih za uobičajeni radni ponedjeljak nije bilo ni na tramvajskim stanicama. Tome treba dodati da zbog blagdana Božića učenici danas ne idu u školu, što doprinosi smanjenju gužvi u javnom gradskom prijevozu.



Iz Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća (KJKP) GRAS za Klix.ba su kazali da se saobraćaj odvija prema standardnom režimu za radni dan s tim što je pojačan tramvajski i trolejbuski saobraćaj u kojem je građanima omogućen besplatan prijevoz dok je na snazi sistem par-nepar.



"GRAS nema informacija o tome da se građanima naplaćuju karte u tramvajima i trolejbusima, a mnogi građani nisu upućeni u to da vožnja autobusima nije besplatna. Trenutno je u saobraćaju 45 tramvaja i 26 trolejbusa, a broj tramvaja je povećan za pet", navode iz ovog preduzeća.



Zaključuju kako se saobraćaj odvija bez ikakvih poteškoća, podsjećajući da danas učenici u Kantonu Sarajevo ne idu u školu s obzirom na to da se u skladu sa zakonom neradni dan za Božić prenosi na ponedjeljak.



Danas je u saobraćaju jedan tramvaj više, s obzirom na to da je GRAS jučer svoje kapacitete povećao za dodatna četiri tramvaja i dva trolejbusa.



U prilog smanjenju zagađenosti idu i podaci Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine (FHMZBiH). Naime, narednih dana očekuju se prve padavine nakon dugo vremena. Ponegdje u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne može se očekivati slaba kišu, a u višim područjima slab i povremen snijeg.



Ovakva prognoza će prema tvrdnjama meteorologa znatno poboljšati kvalitet zraka i dovesti do smanjenja zagađujućih čestica u zraku.