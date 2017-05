Skoro 9.000 članova izabralo predsjednike u 31 organizaciji SDP-a

U Socijaldemokratskoj partiji (SDP) Bosne i Hercegovine, po sistemu jedan član-jedan glas jučer su održani prijevremeni izbori za nove predsjednike 31 organizacije: kantonalne, regionalne, gradske i općinske širom Bosne i BiH. Izlaznost na izborima bila je veća od 90 posto, a pravo glasa iskoristilo je 8.860 članica i članova SDP-a, saopćeno je iz te stranke.

Drugi krug prijevremenih izbora će jedino biti održan u Općinskoj organizaciji SDP-a Livno, dok je prvi krug izbora u OO SDP-a Gradiška pomjeren za 21. maj.



Među novoizabranim rukovodiocima su istaknuti politički predstavnici i predstavnice, aktivisti, parlamentarci, zastupnici i vijećnici SDP-a.



Kompletna lista s imenima novih predsjednica i predsjednika organizacija:



Općinske/gradske organizacije:



1. Kulenović Fatka – GO SDP BiH Bihać

2. Šertović Muhidin – OO SDP BiH Bosanska Krupa

3. Eskić Adel - OO SDP BiH Velika Kladuša

4. Omerbašić Sead - OO SDP BiH Odžak

5. Mujkić Mirnes - OO SDP BiH Banovići

6. Mešanović Dževad - OO SDP BiH Kladanj

7. Delić Edin - OO SDP BiH Lukavac

8. Memić Elvir - OO SDP BiH Sapna

9. Sejdinović Nisvet - OO SDP BiH Srebrenik

10. Begić Sabit - OO SDP BiH Breza

11. Begić Ahmed - OO SDP BiH Kakanj

12. Halilović Amir - OO SDP BiH Olovo

13. Muratović Sead - OO SDP BiH Usora

14. Zubić Jasmina - OO SDP BiH Visoko

15. Simić Mladen - GO SDP BiH Zenica

16. Šečić Faruk - OO SDP BiH Busovača

17. Malenica Mladen - OO SDP BiH Kreševo

18. Livančić Zdravko - OO SDP BiH Vitez

19. Krešić Ante - OO SDP BiH Čapljina

20. Alikadić Mustafa - OO SDP BiH Konjic

21. Isović Benjamin - OO SDP BiH Centar Sarajevo

22. Dupovac Mirsad - OO SDP BiH Hadžići

23. Habota Samir - OO SDP BiH Ilidža

24. Saračević Ajša - OO SDP BiH Novi Grad Sarajevo

25. Suljević Samir - OO SDP BiH Novo Sarajevo

26. Torlak Munib - OO SDP BiH Trnovo

27. Abaspahić Fuad - OO SDP BiH Vogošća

28. Džanić Almir - GO SDP BiH Doboj

29. Lončar-Ahmić Naida - OO SDP BiH Derventa



Kantonalne/regionalne organizacije:



1. Mašić Damir – Kantonalna organizacija SDP BiH Sarajevo

2. Delić Salih – Regionalna organizacija SDP BiH Doboj