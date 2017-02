Sjednica PIC-a potvrdila: Izetbegović ostao bez podrške Zapada, Rusija priznala genocid u BiH

Nakon dugo vremena promijenjen je pristup zemalja članica Vijeća za implementaciju mira (PIC) u odnosu na političku situaciju u BiH. Zajednička izjava ambasadora o reviziji presude po tužbi BiH protiv Srbije ujedinila je Rusiju, Sjedinjene Američke Države i zemlje članice Evropske unije, dok je mišljenje izdvojila samo Turska.

Nakon dugo vremena promijenjen je pristup zemalja članica Vijeća za implementaciju mira (PIC) u odnosu na političku situaciju u BiH. Zajednička izjava ambasadora o reviziji presude po tužbi BiH protiv Srbije ujedinila je Rusiju, Sjedinjene Američke Države i zemlje članice Evropske unije, dok je mišljenje izdvojila samo Turska.

Nakon više od godinu dana Rusija i Zapad imaju jedinstven stav o BiH

Rusija priznala genocid u BiH

PIC se sastoji od 55 zemalja i organizacija koje na različite načine pružaju podršku mirovnom procesu – osiguravajući finansijska sredstva, dajući trupe u sastav EUFOR-a ili direktno provodeći operacije u Bosni i Hercegovini. U PIC-u je također uključen jedan broj promatrača koji se mijenja. Upravni odbor visokom predstavniku daje političke smjernice. U Sarajevu visoki predstavnik predsjedava sedmičnim sastancima ambasadora zemalja i organizacija članica Upravnog odbora u BiH. Pored toga, Upravni odbor se na nivou političkih direktora sastaje tri puta godišnje.

Od političkih stavova Vijeća za implementaciju mira u BiH u prošlosti se uglavnom distancirao ambasador Ruske Federacije u našoj zemlji. Tako je Rusija izdvojila mišljenje o neustavnom referendumu u entitetu Republika Srpska u dijelu u kojem PIC poziva na puno poštivanje relevantne odluke Ustavnog suda BiH o Zakonu o praznicima RS-a.Na svim sjednicama Upravnog odbora PIC-a koje su održane u 2016. godini ambasador Rusije u BiH Petar Ivancov izdvojio je svoje mišljenje za određene paragrafe ili se uopće nije složio sa zajedničkom izjavom ambasadora.Jučerašnja sjednica Upravnog odbora PIC-a nakon dugo vremena ujedinila je ambasadore Francuske, Italije, Japana, Kanade, Njemačke, Rusije, Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije i Evropske unije.Svi oni izrazili su zabrinutost zbog ozbiljne političke situacije do koje je u BiH došlo kao rezultat inicijative da se podnese zahtjev za reviziju presude Međunarodnog suda pravde iz 2007. godine o tužbi BiH protiv Srbije i Crne Gore za zločin genocida.Ambasadori su političke lidere pozvali da se uzdrže od jednostranih poteza i vrate principima kompromisa, dijaloga i konsenzusa pri donošenju odluka, kao i poštivanju bh. ustava, institucija i vladavine prava.S ovim dijelom izjave nije se složio ambasador Turske u BiH Haldun Koc koji smatra da je revizija presude isključivo pravna stvar i da nije političko pitanje o kojem ambasadori trebaju imati pravo glasa.Pozivanje na suzdržavanje od jednostranih procesa i vraćanje na donošenje odluka konsenzusom indirektne su poruke članu Predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog naroda Bakiru Izetbegoviću. Naime, sjednica na kojoj je usvojena izjava sazvana je na zahtjev ambasadora Rusije u BiH koji je javno kazao da je zahtjev za reviziju presude podnesen bez saglasnosti unutar institucija BiH, što su ranije tvrdili politički predstavnici iz RS-a.Identični stavovi ambasadora Rusije i zapadnih zemalja o reviziji presude govore da je Bakir Izetbegović izgubio podršku zapada na ovom pitanju s obzirom na to da su se zapadne zemlje složile s Rusijom koja je uvijek više bila naklonjena srpskom političkom faktoru u BiH.Simbolično je da je ranije šef Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini Jonathan Moore pozvao bh. vlasti da ne pokreću reviziju presude, ističući da ima informacije o tome da je mandat agenta BiH Sakiba Softića istekao još 2007. godine. Identične tvrdnje iznosili su i političari iz RS-a koji su isto kao i Moore upozoravali na političke posljedice nakon pokretanja revizije.Potpredsjednik Narodne skupštine RS-a Nenad Stevandić smatra da je jučerašnja izjava ambasadora PIC-a dobra poruka s obzirom na to da i Zapad i Rusija imaju jedinstven stav o tome da se ne smije jednostrano djelovati i destabilizirati situacija zbog vlastitih političkih interesa."Bilo ko da je uradio nešto slično ne bi imao podršku Zapada. Oni imaju negativna iskustva sa BiH i znaju kako je ovdje teško dovesti do mira. Svjesni su da se ne smije rizikovati mir koji imamo 25 godina", kazao je Stevandić.Istakao je da nijedan političar bez obzira na etničku pripadnost u BiH ne smije govoriti kako će žrtvovati mir u našoj zemlji za nešto drugo. Na pitanja šta za BiH znači gubiti podršku Zapada i Rusije odgovorio je da je riječ o velikim silama koje gledaju svoje interese."Velike sile nekada mogu da se pozicioniraju za jedan ili za drugi narod i da uđemo u turbulencije koje su izazvane spolja. Zato je najvažnije da mi u BiH pronađemo neku vrstu konsenzusa i shvatimo da ona može postojati samo u ravnoteži između pokušaja unitarizacije ili separatizma. Tu moramo naći centralnu liniju i baviti se ekonomijom", zaključio je Stevandić.U jučerašnjoj zajedničkoj izjavi ambasadora PIC-a posebno je zanimljiv treći paragraf u kojem između ostalog stoji: "Ambasadori Upravnog odbora svjesni su patnji koje su uzrokovali genocid i drugi zločini, kao i prava žrtava i preživjelih, te su ponovo istakli potrebu da se ulože dalji napori u pravcu pomirenja i dobrih odnosa u zemlji i regiji".Pridruživanjem ovoj izjavi Rusija, koja je 2015. godine blokirala Rezoluciju o Srebrenici u Vijeću sigurnosti UN-a jer nije željela prihvatiti riječ genocid, priznala je genocid u BiH.