Kina predstavlja najbrže rastuće tržište na svijetu što je prilika za sve zemlje svijeta za saradnju, trgovinu i razmjenu ne samo materijalnih dobara, već kultura i znanja. U Sarajevu je danas održana radionica visokog nivoa pod nazivom "Pojas i put: Prilika za sve" koje je organizovalo Udruženje Bosansko-kinesko prijateljstvo.

U uvodu radionice istaknuto je kako je ovakav događaj prilika da se radi na dodatnom unapređenju ekonomskih i kulturnih odnosa BiH i Kine. Predsjednik udruženja Faruk Borić kazao je kako inicijativa za ovakvu vrstu saradnje između dvije zemlje postoji od 2013. godine, do kada su počeli uspostavljati nove institucije koje će raditi na kulturnom i ekonomskom planu.



Nekadašnji član Predsjedništva BiH, premijer i ministar vanjskih poslova Haris Silajdžić podsjetio je kako je je BiH uspostavila diplomatske odnose s NR Kinom 1994. godine, tokom agresije, ali da nije mogao ni slutiti da će se odnosi razviti do ove mjere.



"Danas imamo sastanak na kojem predstavljamo vrlo važan projekat širokih razmjera koji je inkluzivan i u čijem su fokusu ljudi. Došlo je do civilizacijskog obrta i vraćanja na početak ali na sasvim drugi način. Do početka 16. stoljeća imali smo komunikaciju kopnom, od 16. stoljeća morem, pa smo se podigli u zrak, a sada se ponovo vraćamo na kopno koje je dobrim dijelom bilo marginalizovano - euroazijsko, koje je najveće. Ovo je put svile na drugi način", rekao je Silajdžić.



Istakao je kako Evropa nakon Brexita postaje kontinentalnija i da smo sve više svjesniji da smo mali dio Azije, odnosno azijski poluotok.



"Vidim šansu u ovom projektu da prevaziđemo kulturološke razlike, da se naviknemo jedni na drugom u ovom modernom dobru brzih promjena", rekao je Silajdžić.



Radionica je organizovana u saradnji sa Asocijacijom nezavisnih intelektualaca "Krug 99" i Fakultetom političkih nauka u Sarajevu, a na njoj, pored ostalih, učestvuju ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović i ambasadorica NR Kine u BiH Chen Bo, bivši ambasador BiH u Francuskoj i Egiptu Slobodan Šoja, profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu Anto Domazet, potpredsjednik Privredne komore Federacije BiH Mirsad Jašarspahić te redovni profesor, zamjenik direktora Odjeljenja političkih nauka, direktor Centra za međunarodne poslove i kinesku diplomatiju na Kineskoj akademiji za upravu, prof. dr. Yu Jun.