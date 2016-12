Šepić: Promjene u SDA ne želi Izetbegović, od 2017. nećemo djelovati u Klubu stranke

Iako su dvojica od četvorice nezadovoljnih SDA-ovaca (Šemsudin Mehmedović i Sadik Ahmetović) danas održali sastanak s Radnom grupom Kolegija SDA o nezadovoljstvu državnih zastupnika te stranke, Senad Šepić ističe da promjene ne želi predsjednik stranke Bakir Izetbegović.

Foto: Arhiv/Klix.ba

Iako su dvojica od četvorice nezadovoljnih SDA-ovaca (Šemsudin Mehmedović i Sadik Ahmetović) danas održali sastanak s Radnom grupom Kolegija SDA o nezadovoljstvu državnih zastupnika te stranke, Senad Šepić ističe da promjene ne želi predsjednik stranke Bakir Izetbegović.