U emisiji "TV BINGO Show", koja se emitovala u petak, 15. septembra, sreća se osmjehnula gospođi Emini Vukičević, koja je na uplatno-prodajnom mjestu Lutrije BiH u Bihaću, ulica Hasana Kafije Pruščaka bb, kupila svoj žuti Bingo listić i tako osvojila glavni dobitak od 1.000,00 KM u sedmičnim dobicima "Sretno uplatno mjesto", koju je Lutrija BiH pripremila za 4. vanredno kolo TV BINGA i koja traje do 6. oktobra 2017. godine.

Žuti Bingo listić, gospođe Emine Vukičević, donio je sreću i svim ostalim igračima igre TV BINGO koji su na ovom uplatno-prodajnom mjestu kupili svoj Bingo listić s obzirom da svi oni dijele novčani dobitak od 5.000,00 KM na jednake dijelove. Tako je na ovom uplatno-prodajnom mjestu, za posljednje kolo igre, kupljeno 40 žutih Bingo listića što znači da je svaki od njih dobio novčani dobitak od 125,00 KM.Dobitnica glavnog dobitka od 1.000,00 KM, gospođa Emina Vukičević, kaže da igra TV BINGO još od 2002. godine. Do sada nije imala većih dobitaka, tek nekoliko "peteraca", no to joj nije smetalo, jer ona TV BINGO igra iz zabave, jer kako kaže, emisija "TV BINGO Show" joj ispuni večer i čini je sretnom bez obzira na to hoće li osvojiti dobitak ili ne. Ono što je gospođa Emina željela posebno da naglasi je to, da je sretna zbog dobitka od 1.000,00 KM, koji će joj dobro doći s obzirom na to da je penzionerka, ali je još više sretna što je baš ona donijela sreću svim ostalim igračima koji su svoje žute Bingo listiće kupili baš na ovom uplatno-prodajnom mjestu u Bihaću i koji će podijeliti dobitak od 5.000,00 KM.Iz Lutrije BiH čestitali su svim sretnim dobitnicima „Sretnog uplatnog mjesta“ u Bihaću koji su podijelili dobitak ukupnog iznosa 6.000,00 KM.Već sljedećeg petka, 22. septembra, nastavljamo serijal kada će se po treći put izvući "Sretno uplatno mjesto", a gdje će to biti, odlučit će sreća koja će SMS poruka, iz pristigle baze podataka za 4. vanredno kolo TV BINGA, donijeti dobitak ne samo sebi već i za sve ostale koji su kupili žute Bingo listiće na "Sretnom uplatnom mjestu".