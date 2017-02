Sebija Izetbegović: Pridaje mi se velika pažnja koju nisam ničim zaslužila

Direktorica Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu kazala je smatra da joj se pridaje velike pažnja koju ona ničim nije zaslužila. Prilikom gostovanja na Federalnoj televiziji govorila je o situaciji na KCUS-u, ljekarima koji su otišli, dvojnoj praksi, ali i reakcijama koje je izazvala njena ekavica na nedavno konferenciji za novinare.

Sebija Izetbegović, direktorica Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu

"Nije mi jasno zbog čega je konferencija bila na tom nivou medijske pažnje, nikad nisam vidjela toliku konferenciju. Novinarka se obratila na ekavskom i ja to nisam smatrala provokacijom. Njeno je pravo da tako priča i ja sam joj se na isti način obratila. Da mi se neki novinar obratio na engleskom odgovorila bih mu na tečnom engleskom jeziku, na njemačkom malo slabije, ne znam da li bih se usudila. Znanje jezika je veliko bogatstvo. Jedan kolega je nedavno rekao da je podnio otkaz na KCUS-u i da se namjerno poptisao ćirilicom i niko to nije smatrao provokacijom, nisam ni ja jer sam prvo naučila ćirilicu.



Rođena sam u Podgorici i kad sam došla u Sarajevo bila sam glavna u školi i uvijek sam imala pet jer sam najbolje znala ćirilicu. Nema potrebe da mi se neko u inat potpisuje ćirilicom niti na drugom jeziku jer je to za mene prihvaljtivo. Mislim da mi se pridaje velika pažnja i to ničim nisam zaslužila. Radim svoj posao, treba raditi dobro i vrijedno. Jako dobro pazim šta ću reći, nisam osoba koja se izvinjava i postupila sam ispravno, ne smatram da me je novinarka provocirala niti sam ja nju. Bilo je drugih koji su pokušali da oduzmu medijsku pažnju KCUS-u, ali im to nismo dozvolili. Radimo odličan posao i nećemo se nikome izvinjavati zbog rezultata", kazala je Izetbegović.



Dodala je da je KCUS za vrijeme njenog mandata uštedio 63 miliona i 489 hiljada od 100 miliona koliko duguje.



"Uštedjeli smo 300 hiljada samo na osoblju kabineta direktorice, uštedjeli smo u preraspodjeli viška sati jer to do sada nosilo milion i 700 hiljada godišnje, oko 330 hiljada smo uštedjeli na gasu, vodi i struji, oko 390 hiljada na telefonima, preko 50 hiljada na voznom parku i preko 200 hiljada na službenim putovanjima. Mi smo štedjeli pacijente, ali nismo štedjeli na njima. Za nabavljanje citostatika zadužen je Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH i nudim im da KCUS preuzme nabavku jer smatram da tenderi nisu raspisani na vrijeme", kazala je direktorica KCUS-a.



Iako su KCUS napustila 23 ljekara, istakla je da je kadar u potpunosti popunjen specijalizantima i specijalistima koji su spremni za sve vrste medicine.



"Plaše me se samo neradnici, zbog mog dolaska su sretni oni koji nisu imali šansu da pokažu svoj rad i talent. Jedna mala grupica koja je bila povlaštena je bili jako nezadovoljna, ali s tim nemam problem jer imam visoke kriterije. Šef jedne klinike za tri godine 369 dana nije došao na posao i mijenjao ga je kolega. Za to vrijeme, ovaj što je izostao dobio je 67.860 KM, a ovaj što ga je mijenja oko 800.000 KM. Zakon omogućava dvojnu praksu uz saglasnot poslodavca i nemam problem da napišem saglasnost, ali pod uslovom da nema nijednog pacijenta na listi čekanja. Bilo je tu dosta uposlenika koji su vlasnici klinika i koji su vrijeme kratko provodili na KCUS-u. Imala sam ogroman broj pritužbi jer pozivaju pacijente u svoje klinike, odnosili su opremu sa KCUS-a. Kad sam došla nije bilo nikakvih lijekova, a u knjigama je pisalo da imamo 10 miliona zaliha. Liste čekanja su bile po 40o-500 pacijenata, a njih se po 11-12 s iste klinike prijavljivalo za odlazak na kongres u trajanju od pet dana. Rekla sam da niko nigdje neće otići dok se ne očiste liste čekanja", kazala je Izetbegović.