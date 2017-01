SDP: Vraćanje Zakona o liječenju neplodnosti u formu nacrta je već provjerena taktika SDA i HDZ-a

Parlamentarna većina u FBiH, predvođena koalicijom SDA-HDZ, vratila je zakon o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom u formu nacrta. Zakon, koji je željno iščekivalo više od 4.000 parova kojima treba liječenje neplodnosti, danas nije dobio podršku parlamentaraca predvođenih koalicijom SDA i HDZ-a saopćeno je iz Socijaldemokratske partije BiH (SDPBiH).

Foto: Arhiv/Klix.ba

Parlamentarna većina u FBiH, predvođena koalicijom SDA-HDZ, vratila je zakon o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom u formu nacrta. Zakon, koji je željno iščekivalo više od 4.000 parova kojima treba liječenje neplodnosti, danas nije dobio podršku parlamentaraca predvođenih koalicijom SDA i HDZ-a saopćeno je iz Socijaldemokratske partije BiH (SDPBiH).

Šef kluba zastupnika SDP-a u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH Elvir Karajbić ustvrdio je "da je ovo već provjerena taktika SDA i HDZ-a da zakone protiv kojih ne smiju otvoreno glasati, vraćaju u formu nacrta".



On navodi da je Nacrt ovog zakona već jednom usvojen, ali da to nikada nije rezultiralo prijedlogom na osnovu nacrta, "a ovaj potez je samo svjesno produžavanje agonije 4.000 parova u FBiH, koji željno iščekuju da se ovaj zakon usvoji".



"Vjerovatno će sa ovim potezom Vlada FBiH, nauštrb građana FBiH, sebi kupiti vremena kako bi predstavili svoju varijantu zakona, koji je, navodno, već u prednacrtu, što znači da neće biti usvojen u narednim godinama. Stručnjaci koji su imali priliku da vide spomenuti prednacrt zakona su taj prijedlog okvalifikovali kao katastrofalan", tvrdi Karajbić u saopćenju.



Dodaje da borba za kvalitetan zakon o liječenju neplodnosti traje već nekoliko godina te poručuje da socijaldemokrati neće odustati.



"U svim parlamentima, na ulicama, u medijima, gdje god stignemo, podizat ćemo svoj glas i zastupati prava parova koji trebaju liječenje. Ovo je mnogo više od zakona, ovo je borba za novi život", smatra Karajbić.



Kako navode u SDP-u, zakon o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom prvi put je u parlamentarnu proceduru 2015. godine uputio Rusmir Mesihović, potpredsjednik SDP-a BiH, koji je u tom periodu vršio dužnost ministra zdravstva FBiH.



"Iako smo dobili rješenja u nekim kantonima, okvirni zakon na nivou FBiH još nedostaje, a on bi omogućio zdravstvenim fondovima da se uključe i finansiraju ove postupke. Procjenjuje se da više od 4.000 parova ima problema s neplodnošću, a usvajanje zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom za mnoge od njih jedina je šansa za dobivanje potomstva i ostvarivanje prava na porodicu", navodi SDP u saopćenju.