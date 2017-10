SDP Sarajevo pozvao na povlačenje Sebije Izetbegović s pozicije direktorice KCUS-a

Kantonalni odbor SDP-a Sarajevo održao je konferenciju za novinare na kojoj je govoreno o stanju u zdravstvu s naglaskom na Klinički centar Univerziteta u Sarajevu te o otkazivanju emitovanja intervjua s generalnom direktoricom KCUS-a Sebijom Izetbegović na BHT-u.

Podsjetimo, intervju je trebao biti emitovan sinoć, a najavljivan je danima kroz trailere i reklame na portalu i društvenim mrežama BHT-a. Jučer je stigao dopis u kojem se traži da taj intervju ne bude emitovan.



"To pokazuje gdje se svi mi kao društvo nalazimo kada politički moćnici ili bilo koji pojedinci mogu direktno uređivati program bilo kojeg javnog emitera i određivati šta će ili neće biti emitovano samo zbog najave i jedne od izjava pomenute direktorice", rekao je Damir Mašić, predsjednik Kantonalnog odbora SDP-a Sarajevo.



Potpredsjednik Kantonalnog odbora SDP-a Sarajevo Dragan Stevanović kazao je kako je ova stranka u više navrata pokušala unutar institucija FBiH i KS pokrenuti raspravu o stanju u zdravstvu, ali da za takvu vrstu rasprave ne postoji politička volja.



"Došli bismo do zaključka da moramo napraviti korjenite reforme i kadrovske promjene. Na vidjelo bi izašao čitav niz propusta u organizaciji, da ne ulazimo u druge detalje. S KCUS-a su otišli vrhunski stručnjaci i to se nije trebalo desiti. Zašto samo podobni ljekari mogu raditi privatnu praksu, a drugima se brani? Imamo niz pitanja", rekao je dr. Stevanović.



Kazao je kako partneri SDA i HDZ prodaju maglu i ne vole konkretno razgovarati, već kroz političke pamflete, a stanje se pogoršava. Ukazali su na trošenje novca na nepotrebne stvari kao što su renoviranja dijelova u kojima borave menadžeri, a nauštrb lijekova i pružanja usluga pacijentima. Istakao je kako bi prema njegovoj procjeni, uz ozbiljan i stručan rad trebalo 10 godina da se sve popravi.



"U ovom momentu profesorica ima samo jedno agregatno stanje - maglu, zbog čega ni ona ni menadžment ne vide sve probleme i ne vide posljedice svega što su učinili. Očigledno da su SDA i njeni politički sateliti shvatili šta je učinila, zbog čega su i naredili povlačenje intervjua", kazao je Stevanović te pozvao vlasti da osiguraju uvjete za časno povlačenje Sebije Izetbegović s pozicije direktorice.