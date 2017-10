SDA: Zaključci VSTV-a direktan udar na nezavisnost sudske vlasti u BiH

Stranka demokratske akcije (SDA) smatra skandaloznim posljednje zaključke Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) kojima se "praktično udovoljava predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku i njegovoj politici rušenja pravosudnih institucija Bosne i Hercegovine".

S tim u vezi, pozdravili su stavove međunarodne zajednice.



Od VSTV-a zahtijevaju da navedene zaključke odmah stavi van snage, jer predstavljaju direktan udar na nezavisnost i samostalnost sistema sudske vlasti u BiH.



Također traže da se utvrdi odgovornost predsjednika VSTV-a Milana Tegeltije te da se učini javnim način kako su glasali članovi Vijeća o ovom pitanju.



Pozvali su sve one koji su bili za ovakve zaključke ili suzdržani da javnosti objasne čime su se rukovodili prilikom glasanja.



"SDA nema ništa protiv provjera bilo koje vrste, pa i ratne prošlosti, za bilo kojeg nosioca pravosudne funkcije. Međutim, to se ne može odnositi samo na pravosudne institucije BiH već na kompletno pravosuđe u BiH. Osim toga, to se treba odnositi i na sve nosioce izvršne i zakonodavne vlasti u cijeloj BiH", ističu iz ove stranke.



Također naglašavaju da kada je u pitanju ratna prošlost nije moguće izjednačiti i dovesti u istu ravan nosioce funkcija koji su predstavljali legalnu vlast međunarodno priznate države BiH sa onima koji su protivustavno i protivzakonito bili u funkciji paradržavnih tvorevina.



"Legalna vlast u BiH je vodila politiku odbrane BiH, sprečavanja i kažnjavanja zločina, a na drugoj strani etničko čišćenje, masovni zločini i genocid bili su metod agresije na BiH", rečeno je iz SDA.



Smatraju da je VSTV pokazao nevjerovatan stepen drskosti zahtjevom da se utvrđuje etnička struktura optuženih i osuđenih za ratne zločine i to dovede u vezu sa etničkom strukturom nosilaca pravosudnih funkcija. Ovo je, naglašavaju, u direktnoj suprotnosti sa elementarnim postulatima vršenja sudske vlasti.



"Svako ko je izvršio ratni zločin treba za to da odgovara bez obzira na etničku pripadnost. Nikada neće biti moguće izjednačiti žrtvu i agresora niti balansirati u broju optuženih i osuđenih za ratne zločine, jer nije bilo balansa ni prilikom izvršenja ratnih zločina", navodi se u saopćenju iz SDA.



Zaključili su da je prijedlog VSTV-a za izmjene zakona kojim bi se omogućila smjena sudija i tužilaca na bazi podobnosti "nebulozan" i da neće proći , jer bilo kakvo ispitivanje odgovornosti bez jasno propisanih prekršaja i procedura bi u osnovi podrivalo sistem sudske vlasti u BiH.