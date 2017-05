Stranka demokratske akcije održala u prepunoj sali Narodnog pozorišta u Mostaru tribinu kojoj je cilj bio dati odgovor na aktuelna politička pitanja u zemlji. Okupljenom mnoštvu članova i simpatizera obratili su se predsjednik SDA i član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović te dva premijera, Denis Zvizdić i Fadil Novalić.

Stranka demokratske akcije održala u prepunoj sali Narodnog pozorišta u Mostaru tribinu kojoj je cilj bio dati odgovor na aktuelna politička pitanja u zemlji. Okupljenom mnoštvu članova i simpatizera obratili su se predsjednik SDA i član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović te dva premijera, Denis Zvizdić i Fadil Novalić.