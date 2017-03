SDA: Odluka Suda u Hagu je sramna, odbacujemo napade na predsjednika Izetbegovića

Foto: Arhiv/Klix.ba

Odluka Međunarodnog suda pravde u Haagu o tome da se dalje neće razmatrati zahtjev za reviziju presude po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije za povredu Konvencije o genocidu je sramna, ali se mora poštovati, stav je Stranke demokratske akcije (SDA).

U saopćenju su ocijenili da je Međunarodni sud pravde drugi put pokazao da nema snage da označi pravog krivca i pravim imenom nazove događaje koji su se desili u BiH u periodu od 1992. do 1995. godine.



"Cijeli svijet zna da je u BiH izvršen genocid i da je zato odgovoran ondašnji režim predsjednika Srbije Slobodana Miloševića", upozoravaju u ovoj stranci.



Unatoč ovakvoj odluci Suda u Haagu, SDA je pozdravila činjenicu da je BiH podnijela zahtjev za reviziju presude jer je to pitanje historijske istine, pravde i dostojanstva.



"To što je Međunarodni sud bez skoro ikakvog obrazloženja i analize vlastitog statuta i pravila donio ovakvu odluku nije sramota BiH već međunarodnog suda i međunarodne pravde uopće", stav je SDA.



U SDA su mišljenja da je ovakva odluka Suda politička, kakva je bila i presuda po ovoj tužbi iz 2007. godine.



S indignacijom su odbacili sve napade na člana Predsjedništva BiH i predsjednika SDA Bakira Izetbegovića, kao i na sve one koji su zagovarali podnošenje apelacije.



"Radi se o napadima dežurnih kalkulanata koji bi u svojim napadima, iz politikantskih razloga, bili još žešći da apelacija nije podnesena", zaključeno je u saopćenju Službe za odnose s javnošću Stranke demokratske akcije.