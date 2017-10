SDA bi podržala indirektan izbor članova Predsjedništva BiH, ni partnerima u vlasti to ne smeta

Članovi Predsjedništva BiH (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Safet Softić, dopredsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, očitovao se u ime SDA o izmjenama Izbornog zakona, kazavši da je rješenje da se dva člana Predsjedništva BiH biraju indirektnim putem, iz Parlamenta BiH. Ispitali su na taj način volju koalicionih partnera koji bi prijedlog podržali, ali i volju javnosti koja je više pod utjecajem onih stavova kakve su do jučer imali i predstavnici SDA.

