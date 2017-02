Šarović: Prekogranični utjecaj iz Hrvatske uzrokovao je pojavu ptičije gripe u BiH

Na području Prijedora, gdje je u petak potvrđeno prisustvo ptičije gripe, odnosno visokopatogene influence ptica, podtip "H5", danas će biti nastavljene analize i sprečavanje širenja zaraze na ljude. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović za Klix.ba je kazao da je riječ o prekograničnom utjecaju, jer u Hrvatskoj ima više žarišta ptičije gripe.

Foto: Arhiv/Klix.ba

Na području Prijedora, gdje je u petak potvrđeno prisustvo ptičije gripe, odnosno visokopatogene influence ptica, podtip "H5", danas će biti nastavljene analize i sprečavanje širenja zaraze na ljude. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović za Klix.ba je kazao da je riječ o prekograničnom utjecaju, jer u Hrvatskoj ima više žarišta ptičije gripe.

Ranije je potvrđeno da je kod domaćih ornamentalnih kokoški, koje drže kao ukras u jednom domaćinstvu u naselju Tukovi u Prijedoru, potvrđeno prisustvo visokopatogene influence ptica, podtip 5 (ptičija gripa H5).



Ministar Šarović kaže da je Ured za veterinarstvo BiH s drugim entitetskim nadležnim institucijama odmah pravovremeno i adekvatno reagirao.



"Ovdje je riječ o prekograničnom utjecaju, jer u Hrvatskoj ima više žarišta ptičije gripe. Iz više hrvatskih županija zabranjen je uvoz pilećeg mesa i živih životinja u BiH. Situacija je za sada pod kontrolom", kazao je Šarović.



Ptičija gripa potvrđena je u laboratoriji Veterinarskog fakulteta u Sarajevu u petak. Dekan ovog sarajevskog fakulteta Nihad Fejzić za Klix.ba kaže da građani za sada ne trebaju biti zabrinuti, jer je najbitnije da je bolest otkrivena.



"U ovoj fazi građani nemaju razloga za brigu, iako su svi virusi ptičije gripe opasni i mogu biti prenosivi na ljude. Još od prije nekoliko godina traje priča o pandemijskom potencijalu virusa ptičije gripe, a u ovom trenutku znamo da je riječ o virusu koji ima genetsku karakteristiku 'H5'. Epidemiološka analiza pokazuje da je ptičija gripa u Prijedoru nastupila i kod domaće i miješane peradi - guski, patki i ćurana. Iako još uvijek nema razloga za paniku, riječ je o vrlo opasnom virusu i većina takvih virusa je prenosiva na ljude. Radimo drugi dio dijagnostike kojim trebamo ustanoviti o kojem podtipu virusa je riječ, a nadamo se da će to biti 'N8'", kaže Fejzić.



Dekan Veterinarskog fakulteta u Sarajevu pojašnjava kako se građani moraju ponašati u skladu sa svim predostrožnostima i naučnim saznanjima kada je riječ o virusu "N5".



"Ako bude podtip 'N8', on nema pandemijski potencijal, nije direktno prenosiv, ali izaziva zarazu kod ljudi. Ukoliko bude nešto drugo, to će zahtijevati viši nivo pripravnosti i preventivnih mjera. Mislim da smo reagirali veoma brzo, a prve uzorke smo imali već u petak popodne, a i sada radimo analize. Za 24 sata ćemo znati koji je tip virusa u potpunosti i na osnovu toga ćemo pristupiti daljim reakcijama", smatra profesor Fejzić.



Prema njegovim riječima, BiH nije zemlja koja nema iskustva u borbi protiv ptičije gripe s obzirom na to da smo prije nekoliko godina imali zabilježen virus "H5N1".



Ističe kako je u ovom trenutku najbitnije potpuno ograničiti žarište, spriječiti kretanje, uništiti perad u zoni od tri kilometra i zaustaviti širenje. Na kraju pojašnjava kako bi najveća opasnost i katastrofa bila kada bi se virus ovog stepena smrtnosti kod peradi proširio na domaće farme.



Nakon što je ptičija gripa potvrđena, gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković je organizirao sastanak predstavnika Ureda za veterinarstvo BiH, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Republičke veterinarske inspekcije i Veterinarskog instituta "Dr. Vaso Butozan", kao i predstavnika Centra za suzbijanje ptičije gripe na području grada Prijedora.



Na sastanku su dogovorene mjere u skladu s odredbama Pravilnika o mjerama i iskorjenjivanju influence ptica.



Velibor Kesić iz Centra za suzbijanje ptičije gripe na području grada Prijedora za naš portal je kazao da su jutros izuzeti uzorci s ključnih žarišta.



"Nakon jučerašnjeg sastanka i dogovora o daljim konkretnim koracima, jutros smo nastavili pratiti situaciju na ključnim žarištima gdje je registrirana ptičija gripa. U toku današnjeg ili sutrašnjeg dana imat ćemo podatke iz laboratorija koji će pokazati koliko je ozbiljna situacija i kakvi se koraci moraju poduzimati", izjavio je Kesić.



Podsjećamo da je žarište ptičije gripe otkriveno u naselju Tukovi kod Prijedora, kao i ostalim mjestima koja gravitiraju ovoj mjesnoj zajednici: Rizvanovići, Rakovčani, Hambarine, Bišćani, Gomjenica, Čarakovo, kao i naselja Saničani i Petrovo u zoni ribnjaka Saničani.



Svim vlasnicima peradi je naređeno da poduzmu sve mjere koje su naložile nadležne veterinarske inspekcije, a također su u obavezi veterinarskoj stanici pravovremeno prijaviti sva uginuća ptica i peradi.