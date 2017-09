Šarović: Otplata duga za ruski gas je obaveza entiteta, a ne države

Foto: Arhiv/Klix.ba

Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović izjavio je danas da je plaćanje duga BiH za isporučeni gas Ruskoj Federaciji pitanje za vlade Republike Srpske i Federacije BiH.

Šarović je rekao novinarima u Sarajevu da je to pitanje aktuelizovano odmah nakon isplate klirinškog duga, pojašnjavajući da su iz Ruske Federacije tražili odgovor iz BiH i pripremu plana isplate dugovanja za isporučeni gas u iznosu od oko 104 miliona dolara.



On kaže da će vjerovatno o tome biti razgovarano i na energetskom samitu u Moskvi za petnaestak dana.



"Plaćanje duga BiH za isporučeni gas Ruskoj Federaciji pitanje je za vlade entiteta koje su bezuspješno u posljednjih pet-šet godina pokušavale da se dogovore koliko koji entitet treba da plati od ukupnog iznosa duga", rekao je Šarović.



On je naveo da je o tome razgovarao sa ambasadorom Rusije u BiH Petrom Ivancovim, te da je uputio pismo entitetskim premijerima da dvije vlade naprave plan otplate duga, koji se u međuvremenu smanjio sa 104 miliona na 99 miliona dolara, jer je Federacija BiH otplatila oko pet miliona dolara.



Šarović smatra da je potpisivanje Ugovora sa Transportnom zajednicom dobra stvar i da donosi dugoročnu korist za BiH i region u infrastrukturnom i finansijskom smislu.



Govoreći o eventualnom donošenju zakona o akcizama u BiH, Šarović je naveo da trenutna politička atmosfera i odnos snaga u parlamentu BiH ne obećavaju kvalitetno rješenje ovog pitanja.



"Konkretno, male su šanse za tako nešto", zaključio je Šarović.