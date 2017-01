Šarović: Neke poruke koje se šalju iz RS-a nisu najbolje, ukorijenila se politika avanturizma

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović (SDS) rekao je danas kako se stanje u BiH mora resetovati kako bi se svi fokusirali na ekonomiju i evropski put.

Foto: Arhiv/Klix.ba

""Trebamo neke stvari ostaviti iza sebe, a fokusirati se na ekonomiju i evropski put. Što prije to shvatimo, to će biti bolje za cijelu zemlju. Čak i ako izgubimo ovu godinu, naredna mora imati taj predznak", kazao je Šarović.



Što se tiče poziva Tužilaštva BiH on je kazao da su pitanja bila usmjerena ka njegovoj podršci referendumu u Republici Srpskoj, te da je kazao kako nečije razmišljanje ne bi trebalo biti moguće sankcionisati.



Ipak, Šarović je kazao da pojedine poruke iz manjeg bh. entiteta nisu dobre po stanje u Bosni i Hercegovini.



"Neke poruke koje šalju oni koji predstavljaju RS nisu najbolje. Mislim da smo pitanje 9. januara trebali bolje završiti. Mislim da se taj avanturizam ukorijenio u politiku RS - ne trebamo se igrati sa pojedinim stvarima, ukoliko ekonosmki napredujemo unutar BiH, ako možemo omladini dati radna mjesta, onda tako najbolje štitimo Republiku Srpsku", rekao je Šarović.



Dotakao se i sankcija koje su Sjedinjene Američke Države nametnule Miloradu dudoki rekavši kako one mogu utjecati na cjelokupnu RS te da bi eventualne sankcije zemalja EU dodatno pogoršale situaciju.